Tidligere 'X Factor'-dommer med i nyt sangprogram

En ny sangkonkurrence ser dagens lys i Danmark, når 'All Together Now - Danmark' får premiere på Kanal 5. Her kommer den tidligere 'X Factor'-dommer Mette Lindberg og 'Danmark har talent'-vært Christopher Læssø til at danne makkerskab.

Det skriver Discovery Networks i en pressemedelelse.

Sangkonkurrencen er inspireret af BBCs 'All Together Now'.

I programmet skal talentfulde sangere forsøge at overbevise og imponere et dommerpanal bestående af 100 forskellige mennesker, og det er alt fra kendte musikere til komponister. Her gælder det for sangerne at få dommerpanelet til at rejse sig op og synge med. Jo flere der rejser sig, jo flere point har man fået.

- Det har været utrolig sjovt at få lov til at lave noget, som til trods for sangtemaet alligevel har været helt anderledes i forhold til, hvad jeg tidligere har lavet af tv. Jeg elsker, at stemningen er så fri, og at folk giver hjerteligt udtryk for deres umiddelbare følelser. 100 paneldeltagere i en blanding af tårer, dans og pinlig tavshed, og dommen falder prompte og ærligt, siger 34-årige Mette Lindberg.

Ni sangere dyster hver gang

Christopher Læssø kommer til at agere vært, mens Mette Lindberg skal være holdkaptajn for panelet af kendte og ukendte musikkyndige. I sin nye rolle som holdkaptajn, er det hendes opgave at stå i spidsen for panelet på de 100 dommere, som bestemmer, hvem af de dygtige sangere, der går videre fra hvert program.

- Jeg har haft en fest under optagelserne, og jeg glæder mig som en gal til at vise Danmark, hvilke talentfulde sangere, vi har rendende rundt. Der var flere af dem, som blæste både mig og panelet helt bagover. ’All Together Now - Danmark’ er virkeligt noget, man skal glæde sig til, for det er noget helt andet end de musik- og talentshows, vi ellers har været vant til her i landet, siger Christopher Læssø.

I hvert program dyster ni sangere, og aftenens højest scorende går direkte videre til finalen, mens de to næsthøjest scorende skal ud i en omsang, hvor de dyster om aftenens sidste finaleplads. I den store finale skal de 14 bedste sangere kæmpe om at gå hele vejen og dermed vinde præmien på 100.000 kroner.

Programmet får premiere lørdag 18. august klokken 21.

