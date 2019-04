Tilbage hos eks'en

Tilbage i marts kom det frem, at diamantdatteren Elvia Pitzner og kæresten Marc Skovsbøg var gået fra hinanden.

Men allerede en måned efter bruddet er de to turtelduer nu sammen igen.

Det afslører Marc Skovsbøg selv på sin Instagram.

Se også: Mor bekræfter: Elvira Pitzner går fra 11 år ældre kæreste

- Se, hvem jeg fandt, skriver han til et billede, hvor han står i kærlig omfavnelse med Elvira Pitzner og giver hende et kys.

Over for Ekstra Bladet bekræfter Elvira Pitzner, at de to har fundet sammen igen.

- Nogle gange skal man ikke lytte til rygter, der måske er skabt af jalousi fra andre. Folk har ofte travlt og synes, det er spændende at dramatisere dit liv, hvis du er et kendt ansigt. Til tider kan det være nemt at lade sig rive med og agere ud fra sine følelser i stedet for lige at slå koldt vand i blodet. Jeg elsker Marc over alt på jorden, og han har ikke gjort noget forkert, siger hun til Ekstra Bladet.

Elvira Pitzner og Marc Skovsbøg er sammen igen. Foto: Mogens Flindt

Forskellige værdier

Til Se og Hør fortalte Elvira Pitzner ellers i forbindelse med bruddet, at hun og Marc havde forskellige værdier, og derfor ikke fungerede i et forhold.

- Jeg tror, Marc og jeg har nogle meget forskellige værdier omkring, hvordan man er i et parforhold, lød forklaringen blandt andet fra skønheden, da hun fortalte, at de var gået fra hinanden.

- Jeg mener ikke, at man har hemmeligheder over for hinanden, når man er sammen med en. Og jeg forventer, at man prioriterer hinanden, er loyal, og at man kan regne med sin kæreste, sagde hun videre.

Se også: Diamant-datter meldt til politiet

Elvira Pitzner med sin mor, Katerina Pitzner, og søster Thalia. Foto: Mogens Flindt

Der er 11 år mellem Elvira Pitzner og den personlige træner Marc Skovsbøg, der mødtes, da Elvira sammen med sin mor, Katerina Pitzner, skulle bruge en personlig træner i programmet 'Diamantfamilien' på TV2 Zulu.

Elvira Pitzner har delt flittigt ud af sit liv i programmerne 'Pigerne' og 'Diamantfamilien', der begge har været sendt på TV2 Zulu og er derfor efterhånden blevet et kendt ansigt i Danmark.

Diamantfamilien har delt flittigt ud af deres liv i serien 'Diamantfamilien' på TV2 Zulu. Foto: TV2

Se også: Indlagt: Afkræftet og med drop