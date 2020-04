Tilbage i arbejdstøjet: Udskyder pensionen

TV2 er i denne uge igen begyndt at sende 'Go' Aften Live', efter programmet på grund af coronakrisen har holdt pause i en lille måned.

Langsomt er Danmark begyndt at blive åbnet op igen, og aftenprogrammet på TV2 er altså også igen en del af sendefladen. For Jes Dorph-Petersen betyder det, at han igen kan vende tilbage på arbejde, efter han stort set har holdt fri i en måned.

- Jeg har været inde for at lave to afløservagter på 'Go' Morgen Danmark', men det var også meget mærkværdigt og specielt, fordi vi var så alene. Vi var slet ikke sammen på samme måde, som vi var før coronakrisen. Vi var meget afskærmet fra hinanden, fortæller han.

Ellers har den seneste måned ikke budt på arbejde for Jes Dorph-Petersen, men nu er han dog for alvor trukket i arbejdstøjet igen.

Allerede torsdag var han tilbage på skærmen i forbindelse med dronningens fødselsdag, og fredag indtog han igen studiet i 'Go Aften Live' - og han nyder i den grad at være tilbage på jobbet.

- Jeg trænger også til det. Jeg bliver ikke et bedre menneske af at gå hjemme i så lang tid. Jeg kan bare mærke, at jeg holder for meget af at arbejde, så det bliver godt at komme tilbage til kollegerne.

Hvis man er glad for at se Jes Dorph-Petersen på skærmen, så har coronakrisen ført noget positivt med. Den 61-årige tv-vært regner nemlig med at blive på skærmen i længere tid efter krisen.

- Jeg vil sige, at hvis jeg før coronakrisen tænkte på at blive pensioneret om et år eller to, så har jeg udskudt det nogle år. Medmindre jeg bliver fyret, slår han fast.

Ude af proportioner

Jes Dorph-Petersen gør det dog klart, at han på ingen måde har haft ondt af sig selv, fordi han har været nødt til at holde fri i den seneste måneds tid.

- Jeg er verdens mest privilegerede menneske, for jeg læser hver dag om folk, der har mistet deres arbejde og sidder derhjemme med angst og alkoholproblemer på grund af den ensomhed, som coronavirussen skaber. Der er også folk, der har fået ødelagt deres økonomi og er skidebange for hele deres fundament i livet, siger han og fortsætter:

- Den risiko er jeg jo slet ikke udsat for. Jeg har det godt og har fast arbejde, så mit bidrag til coronakrisen har jo bare været at slappe af derhjemme. Jeg kan godt blive en smule pikeret over folk, der fremstiller sig selv som coronaens ofre, fordi de ikke har noget at lave derhjemme. Jeg synes, det er ude af proportioner.

Men under alle omstændigheder er Jes Dorph-Petersen dog rigtig glad for, at han igen er en del af de danske tv-seeres hverdag.

