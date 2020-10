Tilbage på markedet: Sælger ud med stor rabat

Den afdøde forfatter og kaptajn på det gode skib Nordkaperen Troels Kløvedals firelængede gård på Syddjurs er - efter en kort pause - tilbage på markedet, og denne gang er der skåret i prisen.

Det skriver boligmediet Boliga.dk.

Huset er nemlig udbudt til salg for 3.495.000 kroner, hvilket er godt én million kroner mindre end den pris, huset oprindeligt blev udbudt til salg for i november sidste år.

Den nye pris er godt 12.000 kroner pr. kvadratmeter, hvilket er under gennemsnittet for postnummeret Ebeltoft, hvor husene i år i gennemsnit er blevet solgt for en kvadratmeterpris på lige over 13.500 kroner.

Eventyreren købte det 292 kvadratmeter store hjem udenfor Ebeltoft helt tilbage i 1985. Dengang gav han ifølge tinglysningen 800.000 kroner for den stråtækte bindingsværksejendom fra 1807.

Dette hjem kan nu blive dit. Foto: Home Ebeltoft – Syddjurs

Eventyrligt hjem

I over 30 år har Troels Kløvedals rejser til nær og fjern haft endestation i hjemmet midt i naturen på Østjyllands næse.

Et hjem, som den folkekære forfatter og foredragsholder selv har stået for at renovere ind- og udvendigt. Det oplyser mæglerforretningen Home Ebeltoft - Syddjurs i boligens salgsmateriale ifølge Boliga.dk.

Derfor er der også mange unikke detaljer - som skibsplankegulve i cubamahogni, en svensk porcelænsbrændeovn, synlige loftsbjælker og specielle klinker at finde rundt omkring i hjemmets syv værelser.

Troels Kløvedals tidligere hjem kan nu blive dit. Foto: Jyllands Posten

Udenfor følger der også et hønsehus, et udhus og en garage med på den 6.765 kvadratmeter store grund, der ifølge lokalavisen Syddjurs grænser op mod Ree Safaripark.

Troels Kløvedal - der tog sit efternavn efter elevernes rige i Ringenes Herre-trioglogien - har sejlet flere gange rundt om jorden i Nordkaperen, og undervejs er det blevet til flere tv-programmer.

Udover eventyrerne for rullende kameraer har Kløvedal også en række udgivelser som forfatter bag sig, hvor den sidste blev erindringsbogen; 'Alle mine morgener på Jorden'. Bogen udkom året inden han 23. december 2018 gik bort som 75-årig efter flere års sygdom.

