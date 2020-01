Tilbage på skærmen? Medina følges af kamerahold

Sangerinden Medina havde et kamerahold i nakken, da hun tirsdag besøgte Søren Le Schmidts modeshow

Tv-seerne har flere gange i løbet af Medinas liv fået et indblik i hendes hverdag, og nu tyder meget på, at de snart kan få det igen.

37-årige Medina, der blandt andet har medvirket i 2019-udgaven af 'Toppen af poppen', 'Adgang med Abdel', hvor et tv-hold fulgte hendes besøg i en flygtningelejr i Jordan, samt 'Felix rykker ind', hvor tv-værten Felix Smith i 2012 flyttede ind hos Medina og fulgte hende i en periode.

Nu bliver hun igen fulgt af et kamerahold. Det stod klart, da hun tirsdag aften dukkede op til Søren Le Schmidts show til modeugen i København.

Kort før showstart ankom hun med et kamerahold i nakken, og da der efterfølgende var småsnak med pressen, Søren Le Schmidt og de andre kendte gæster, fulgte samme kamerahold også hendes mindste bevægelse.

Sangerinden selv var dog ikke meget for at fortælle, hvad optagelserne skal bruges til, da Ekstra Bladet spurgte hende om det.

- Det er bare ... øh, det finder vi ud af, sagde sangerinden med et stort grin.

- Men kan vi glæde os til at se et tv-program med dig?

- Måske. Måske ikke. Det ser vi, lød det fra den hemmelighedsfulde Medina.

Medina havde et kamerahold med sig, da hun gæstede Søren Le Schmidts modeshow. Foto: Anthon Unger

Karriereskift

Til gengæld ville hun gerne tale om det karriereskift, hun for nylig foretog sig, da hun kastede sig over filmbranchen med kortfilmen 'Større end os', hvor hun også selv spiller hovedrollen.

Hvis det står til Medina selv, bliver det langt fra hendes eneste oplevelse med branchen.

- Jeg har skrevet kortfilmen om til en spillefilm, fortalte Medina.

Det var først forleden, hun skrev filmen færdig. Derfor kunne hun heller ikke sige, hvornår filmen kommer - eller om den overhovedet kommer.

- Måske bliver den til noget, måske bliver den aldrig til noget, sagde hun og slog fast, at hun også fortsat er i fuld gang med musikkarrieren.

Gang i bryllupsplanlægningen

Til modeshowet havde hun taget sin kæreste, den ti år yngre Malo Chapal, med sig. De to offentliggjorde i marts 2019, at de var blevet forlovet 'for noget tid siden', som de sagde dengang.

Parret er endnu ikke gift, men planlægningen af brylluppet er i fuld gang.

- Det går så dejligt (med bryllupsplanlægningen, red.), sagde Medina, som dog ikke ville afsløre, om vielsen finder sted i løbet af dette år.

- Vi har sat en dato. Men det siger jeg ikke til jer, grinede hun.