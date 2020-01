Tilbage på skolebænken: - Ingen ved, hvor gammel jeg er

Til september vender musicalen 'Dirty Dancing' tilbage til Danmark. Mens der på rollelisten er en række nye ansigter i forhold til første gang, den kørte på de danske scener, så er der også enkelte gengangere.

En af dem er James Sampson, der slog igennem, da han i 2001 vandt tv-programmet 'Stjerne for en aften', mens han senere også deltog i 'Vild med dans' og Melodi Grand Prix.

I løbet af 2020 kan 49-årige James Sampson også opleves i 'Vild med dans'-musicalen, men når han ikke står på de skrå brædder, tilbringer han sin tid på skolebænken.

Det seneste år har han nemlig læst til pædagog, fortæller han til Ekstra Bladet.

- Jeg er et år inde i uddannelsen, så jeg har lige lidt tid tilbage. Måske får jeg lov til at springe noget over, fordi jeg har så meget erfaring. Så vi må se, om jeg kan få noget merit for noget af det, siger han og fortsætter:

- Jeg har arbejdet rigtig mange år som pædagog og pædagogmedhjælper, men man bliver jo ikke yngre. Så jeg tænkte, at det kunne være fint at få en uddannelse, inden jeg bliver alt for gammel, griner han.

Se også: Vandt Dansk Melodi Grand Prix - har været hjemløs i seks år

Indtil videre er han glad for studiet, selvom det ikke altid har været helt nemt at være en del ældre en studiekammeraterne.

- Det var da lidt udfordrende at starte i skole som 48-årig. Da vi startede, var der én, der var ældre end mig, men hun holdt ikke ved. Så det korte af det lange er, at jeg er alderspræsidenten, men der er ingen, der ved, hvor gammel jeg er. Når jeg siger, at jeg er 49, så tror de ikke på mig.

Hvad fremtiden bringer, ved han endnu ikke helt, men han drømmer om at bruge uddannelsen til at læse videre.

- Jeg vil egentlig gerne fortsætte med musik og musicals, men jeg skal selvfølgelig bruge min uddannelse til noget. Jeg vil gerne læse videre til familieterapeut, men vi må se, hvordan det hele går, siger han.

Se også: Overrasker: Nu skal hun giftes igen

'Dirty Dancing'-holdet til den kommende omgang i Danmark sammen med Eleanor Bergstein, som skabte filmen. Foto: Linda Johansen

Ikke presset af succes

James Sampson glæder sig til, at han igen skal indtage scenen som en del af 'Dirty Dancing'-holdet.

- Jeg tror, det bliver lige så spændende som sidste gang - hvis ikke mere spændende. Det var en stor succes sidste gang, og det var fantastisk at være med til, siger James Sampson, som er stor fan af filmen.

Den store succes er dog ikke noget, der får ham til at føle et pres inden premieren på den nye omgang.

- Næh, lyder det kontante svar fra sangeren, som uddyber:

- Det synes jeg ikke. Man kan sige, at ting kommer og går, og successen afhænger at publikum, og hvad de synes. Vi skal selvfølgelig også gøre vores for at sørge for, at det igen bliver en succes, og det ønsker vi allesammen.

'Dirty Dancing' får premiere i Scandic Falkoner den 10. september 2020. Udover James Sampson kan publikum også få et gensyn med Mathilde Norholt, Silas Holst og Karina Frimodt, mens der også er en række nye ansigter med.

Se også: Åbner op efter brud: - Der er masser af kærlighed