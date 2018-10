Tiltalt for hæleri: Nu har Maria Hirse skiftet navn - igen

Engang var hun kendt som værtinde på 'Lykkehjulet' og som succesfuld forfatter.

Siden har livet ændret sig markant for den nu 46-årige Hirse, der er tiltalt for hæleri og forsøg på indbrud.

Sagen, der tog sin begyndelse sidste sommer, hvor Maria Hirses lejede sommerhus blev ransaget, er nu endelig blevet berammet, og i slutningen af januar skal den tidligere bogstavvender i retten.

Af anklageskriftet fra Nordsjællands Politi, fremgår det, at Maria Hirse, der indtil for nyligt gik under navnet Mariia Madeleine Hirse, for nyligt har taget navneforandring - igen.

Nu hedder hun Mariia Madeleine Sea Svensson.

Ekstra Bladet har gentagne gange forsøgt at rette henvendelse til frøken Sea Svensson for at høre til hendes nye navn, men hun er ikke vendt tilbage.

Maria Hirse blev landskendt i 1995, da hun overtog jobbet som bogstavvender i 'Lykkehjulet' fra Carina Jensen. Foto: Jan Grarup

Maria eller Mariia?

Maria Hirse tog første gang navneforandring i 2006 til Mariia Madeleine Hirse. Det havde dog intet med numerologi at gøre, fastslog hun dengang.

- Det var faktisk et væddemål. Jeg vandt 1000 kroner, forklarede hun til Se og Hør.

Siden skiftede hun tilbage til Maria, men kom så altså til at hedde Mariia igen.

Uanset fornavn skal den kendte forfatter og nuværende psykoterapeut i retten 29. og 31. januar, hvor hun sammen med ekskæresten Kim Ellegaard er tiltalt for hæleri.

Anklageskriftet er identisk med dét, der blev udsendt i maj, men adskiller sig ved, at ekskæresten - det tidligere Bandidos 'prospect' Kim Ellegaard - nu også er tiltalt.

Anklageskriftet mod Maria Hirse Tiltalt sammen med Kim Ellegaard for at have været i besiddelse af følgende genstande, som 'tiltalte vidste eller bestemt formodede' var stjålet. Formodes stjålet fra fritidshus i Vejby mellem 4. og 6. juli 2017 Fiskegrej Et vinkøleskab Diverse vine og spiritus Et sofabord af mærket Philippe Starck Kay Bojesen søpapegøjer Kitchen Aid Artisan blender og køkkenmaskine Kay Bojesen søpapegøjer Fire sølvkandelabre En gulvlanterne Samlet værdi: Cirka 69.000 kroner Formodes stjålet fra fritidshus i Tisvildeleje mellem 7. og 9. juli To PH-lamper Samlet værdi: 25.000 kr. Formodes stjålet fra lagerrum i Vejby omkring 20. juli Fire Dualit brødristere En Studio brødrister Fire Dualit elkedler To Studio elkedler En Dualit mælkekedel 9 Exel Ketteligt lysestage Fire Wesco brødkasser Samlet værdi: Cirka 20.000 kroner Derudover er Maria Hirse tiltalt for at have overtrådt våbenbekendtgørelsen ved at være i besiddelse af et knojern uden politiets tilladelse. Og endelig er Hirse sammen med veninden Sarah Christensen tiltalt for forsøg på tyveri fra en stald ved en ejendom i Græsted. Vis mere Luk

Hirses advokat, Henrik Stagetorn, har tidligere slået fast over for Ekstra Bladet, at hans klient afviser alle anklager mod sig.

- Maria Hirse nægter sig skyldig i alle forhold, forklarede han i september.