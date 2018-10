Tiltalt for vold og trusler: De kaldte os reality-bumser

En 20-årig reality-deltager, der er beskyttet af navneforbud, stod i dag skoleret i Københavns Byret tiltalt for vold og trusler.

Episoden fandt sted mellem klokken halv fire og kvart i fire om natten 6. juli i år, da den tiltalte var i byen med en gruppe venner, som også er kendt fra reality-miljøet.

Her gik kendissen, ifølge anklageren, amok i indre København ud for Skindergade 12. Den 20-årige mand nægter sig dog skyldig i anklagen om vold og trusler.

Ifølge anklageren angreb reality-deltageren to fremmede mænd, han mødte tilfældigt.

Det ene offer afgav onsdag forklaring i retten. Han fortalte, at den tiltalte bad ham om en lighter, og da offeret ikke havde en, blev reality-deltageren voldelig.

Ifølge offeret sparkede reality-deltageren ham umotiveret i maven og slog ham på venstre side af hovedet, hvorefter offeret mistede bevidstheden kortvarigt og slog hovedet ned i asfalten.

Da offeret lå ned på jorden, råbte tiltalte: 'Du skal ikke fucking kigge på mig, jeg slår dig ihjel', sagde anklageren i retten.

Herefter gik reality-deltageren ifølge anklageren efter offerets ven, som ville dokumentere episoden med sin mobiltelefon. Vennen røg ned på jorden, hvorefter tiltalte skal have taget kvælertag på ham og truet ham.

- Hvis du ikke sletter den video, så slår jeg dig ihjel, lød det ifølge det første offer fra reality-deltageren.

For hver af de to overfald er strafferammen tre års fængsel. For de to trusler er der en øvre strafferamme på to års fængsel.

Reality-bumser

Den tiltalte virkede lettere irriteret, da han dukkede op i Københavns Byret onsdag formiddag. Han var lidt i tvivl, om han skulle afgive vidneforklaring, men efter en kort snak med sin forsvarsadvokat valgte han at afvise at udtale sig. To timer inde i retsmødet ændrede den tiltalte dog pludselig mening og ville gerne svare på spørgsmål.

Tiltalte forklarede, at han og en gruppe reality-deltagere var taget i byen efter at have drukket det meste af dagen.

Ifølge den tiltalte så var de to fremmede mænd flabede over for tiltalte og vennerne.

- De kaldte os alle mulige ting. Blandt andet reality-bumser, lød det fra den 20-årige, som i retten afviste, at han var voldelig.

- Det var kun verbalt, vi stod og diskuterede med hinanden. Det gik lidt frem og tilbage, men det foregik kun verbalt.

- Jeg kan slet ikke se, hvordan jeg skulle kunne lægge de to fyre ned.

Den 20-årige blev bakket op af en af sine venner, der var med i byen. Ifølge vidnet, som også er en kendt skikkelse i reality-verdenen, så han ikke nogen voldsepisode.

- Jeg har ikke set noget, jeg var sammen med ham hele tiden, lød det fra vennen i retten.

Domsafsigelsen blev udsat, da to øvrige vidner ikke dukkede op i Københavns Byret.

Næste retsmøde er sat til onsdag 14. november.

