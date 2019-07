Timm Vladimir i vild vækst

'Klar, parat, bag', lyder det fra Timm Vladimir', når han får deltagerne i 'Den store bagedyst' til at løbe rundt med sved på panden, mens ovnen varmer og mousserne stivner.

Men Timm Vladimir kan andet og mere end at sætte folk i gang med potter og pander - hans eget køkken, Timm Vladimirs Køkken er blevet en særdeles god forretning.

Se også: Populær tv-vært scorer nyt job

Tv-værtens firma arrangerer koge- og kokkeskoler i både i Valby og Aarhus med sådan en succes, at han i det seneste regnskab kan præstere en indtjening på 6.148.238 kroner. Det er næsten dobbelt som meget som regnskabet for 2017, der havde en indtjening på 3,7 millioner kroner.

Når Timm Vladimir har betalt løn til sig selv og sine 10 medarbejdere, er der et overskud på 103.000 før skat. Det betyder, at der er overført 76.679 kroner til firmaets kasse, så der nu står lige over 660.000 i egenkapital.

Kæmpe sejr til Bagedyst-deltager: - Overrasket over 'hype'

På tv danner Vladimir par med dommerduoen Katrine Foged Thomsen og Markus Grigo - privat er det succesforfatteren Katrine Engberg, han kører parløb med.

Se også: Kendt dansker jubler over succes: Solgt til USA

Timm Vladimir er på ferie. Derfor har det ikke været muligt at få en kommentar til regnskabet fra ham.