Tina Lund: Nu rejser vi hjem

For 15 uger siden fik springrytteren og forsidefruen Tina Lund og hendes familie nok af det total corona-nedlukkede Dubai.

Så da muligheden for at komme til Danmark pludselig bød sig, pakkede de det mest nødvendige og rejste hjem.

- Vi har nydt sommeren her. Og jeg har nydt at have så meget tid sammen med børnene, men vi er meget snart på vej tilbage til Dubai, fortæller Tina Lund til Ekstra Bladet.

Sammen med Allan Nielsen har hun sønnen Louis på otte og treårige Lilly. Til dagligt bor de i ørkenstaten, hvor også Tina Lunds forældre har slået sig ned.

- Det var en voldsom nedlukning dernede. Én fra hver familie måtte købe ind hver tredje dag. Ellers skulle vi blive inde. Jeg måtte ikke en gang komme i stalden. Det var som at være i fængsel, og i Dubai overholder man reglerne!, siger Tina Lund.

Se også: Lockdown i Dubai: - Det var en voldsom oplevelse

Det er især savnet til hestene, der har været hårdt for Tina Lund.

- Folk, der ikke er knyttet til et dyr - til en hest eller hund - forstår det nok ikke. Men jeg har ikke set min bedste hest i fire måneder. Vi er tæt knyttede og det har været svært at undvære ham. Så jeg savner hestene og i det hele taget vores hverdag dernede, siger Tina Lund, der dog ikke helt ved, hvad familien vender tilbage til.

- Lige som mange andre steder, så ændrer tingene sig hele tiden på grund af corona. Vi ved, at skolerne åbner til september, og min den store skal helt sikkert tilbage i skolen. Men med min datter ved jeg simpelthen ikke, om jeg holder hende hjemme. Jeg synes, at hun er for lille til at gå med mundbind og til at forstå, at der er nogen hun må lege med og andre hun ikke må. Så der overvejer vi, hvad der skal ske, siger hun.

Økonomisk har den lange og ufrivillige sommerpause kunnet mærkes, lægger Tina Lund ikke skjul på.

- Jeg er da mega ramt økonomisk. Jeg har ligesom ikke vundet nogle pengepræmier eller tjent noget på salg af heste i mange måneder, så det er klart, at det kan mærkes, siger Tina Lund og fortæller, at hun desuden er gået glip af en betydelig bonus.

- Jeg stod til at skulle have en ret stor bonus, fordi jeg var den meste vindende rytter. Den gik jeg glip af på grund af corona. Heldigvis har vi sparet op, og vi har jo sagtens kunnet klare os, men jeg skal da i gang med arbejde igen, så snart vi kommer til Dubai. Jeg har heldigvis mange, der venter på at jeg kommer tilbage og underviser, og så starter ridesæsonen ekstra tidligt i år. Det er dejligt, siger hun.