'Tinka' klar til at droppe ud af gymnasiet

Da Josephine Chavarria Højbjerg i 2017 første gang indtog rollen som Tinka i TV2's julekalender 'Tinkas Juleeventyr', gik hun i syvende klasse og kunne uden de store problemer blive væk fra skolen, mens der blev filmet.

Men da optagelserne til efterfølgeren 'Tinka og Kongespillet' skulle i kassen, var Josephine Chavarria Højbjerg ved at afslutte niende klasse og var således et langt mere kritisk sted i sin uddannelse.

- Vi optog fra januar til slutningen af april. Jeg var tilbage på Bornholm, hvor jeg bor til dagligt, den 1. maj, og allerede den 6. maj skulle jeg til den første af mine afgangsprøver, siger Josephine Chavarria Højbjerg.

16-årige Josephine Chavarria Højbjerg spiller Tinka i TV 2's julekalender. Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix

Et stort pres

Derfor var der ret meget pres på for skuespillerinden, der samtidig var aktuel med filmen 'Hacker', hvor hun spillede en større rolle.

- Jeg havde det sådan, at det måtte gå, som det gjorde til eksamenerne. Heldigvis gik det rigtig godt, men i de måneder, hvor vi optog, var det så krævende, at jeg ikke kunne åbne en bog, siger hun.

Det er anden gang, at Josephine Chavarria Højbjerg spiller Tinka. Foto: TV 2

- I hverdagene optog jeg julekalender, og i weekenderne var jeg rundt i hele landet for at præsentere 'Hacker', der havde premiere, så der var ikke tid til at lave noget skolearbejde imens. Men der var heldigvis ikke noget at være nervøs over, siger hun.

'Flere krav'

Hun fik afsluttet sin folkeskole med fine karakterer, og i august kunne den spirende skuespillerinde starte i gymnasiet.

- Det er meget anderledes end folkeskolen. Folk er ældre, der er flere krav og en masse lektier, fortæller hun.

I perioden mellem de to julekalendere har Josephine Chavarria Højbjerg ud over rollen i filmen 'Hacker' også medvirket i YouTube-serien 'Første gang'.

Opbakning hjemmefra

Det er nemlig skuespillet, der trækker mest, og derfor er hun også klar til at vinke farvel til gymnasiet igen på bekostning af den spirende karriere.

- Selvfølgelig er det godt at have noget at falde tilbage på. Men hvis jeg fik tilbudt en eller anden stor produktion, så ville jeg ikke sige nej. Og hvis jeg ikke kunne få fri fra skole, så vil jeg ikke afvise, at jeg kunne finde på at droppe ud. Det er jo skuespillet, jeg vil, siger hun.

Det får hun opbakning til hjemmefra.

- Min mor støtter mig. Jeg har jo spillet skuespil, siden jeg var lille, og hun ved, hvor meget jeg elsker det, siger hun.

'Tinka og Kongespillet' sendes på TV2 hver aften klokken 20.00.