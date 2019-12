Tinka-stjerne: Det er jeg super dårlig til

Da december sidste år var slut, og det nye år begyndte, var der for de flestes vedkommende langt til næste jul.

Men for skuespillerinden Josephine Chavarria Højbjerg bød januar på nissehuer, juledekorationer og snelandskaber.

Hun spiller nemlig hovedrollen som Tinka i julekalenderen "Tinka og Kongespillet", som blev filmet fra januar til april og som er blevet sendt på TV2 siden 1. december.

Heldigvis er det 16-årige stjerneskud mere end glad for julen.

- Jeg har altid virkelig elsket jul, så derfor er det også lidt sjovt, at jeg er med i en julekalender. Det er min totale yndlingstid på året. Jeg elsker at hygge, og jeg elsker, når det sner, siger hun.

Når hun vågner om morgenen den 24. december, står den på hygge med familien.

- I løbet af dagen plejer jeg at se julefilm og høre julemusik og være sammen med min familie. Jeg elsker "Alene Hjemme" og "The Grinch". Jeg pakker også kalendergaver op, jeg får sådan nogle små nogle, det er rigtig hyggeligt, siger hun.

Juleaften holder hun med blandt andet sin mor, storebror, onkler, mormor og morfar.

- Det er sjældent, at hele min familie er samlet, det sker faktisk nærmest kun til jul. Og det er nok derfor, jeg synes, det er så specielt, siger hun.

Selv om hun kalder sin juleaften ganske traditionel, så er der en særlig ting, familien altid gør sammen.

- Vi plejer at gå i kirke om aftenen til midnatsmesse. Det er ret hyggeligt. Det kan min mormor rigtig godt lide, så det gør vi altid. For mig er det en tradition og en del af julen, siger hun og fortsætter:

- Det er, som om at det er rigtig jul, når man sidder der i kirken. Man har spist god mad og fået nogle gode gaver, og så sidder man bare der. Det er en rigtig god afslutning på juleaften.

Gaverne volder dog Josephine Chavarria Højbjerg en del besvær. Hun har både udfordringer med, hvad hun selv skal ønske sig, og hvad hun skal give andre.

- Jeg aner ikke, hvad jeg ønsker mig. Det er virkelig svært. Hvis jeg boede alene, kunne jeg ønske mig nogle ting til min lejlighed. Men måske ønsker jeg mig en parfume, siger hun.

- Jeg er også super dårlig til at give gaver. Jeg har slet ikke fantasi til at finde på noget, så jeg plejer at gå efter de gaver, der står på folks ønskelister. Ellers er jeg helt fortabt, siger hun og griner.

Sidste afsnit af "Tinka og Kongespillet" bliver sendt den 24. december klokken 20.00.