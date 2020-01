'Tinka'-stjerne med indrømmelse: Jeg har været lidt nervøs

Albert Rosin Harson har spillet med i to store serier i år. Den ene handlede om nisser, den anden bød på en påstået voldtægt

Den 17-årige nyudklækkede skuespiller Albert Rosin Harson dukkede onsdag aften op på den røde løber til gallapremiere på 'De forbandede år'.

Albert Rosin Harson havde travlt i 2019, hvor han både havde en hovedrolle i TV2's julekalender 'Tinka og kongespillet' og i DR3's ungdoms-miniserie 'Natten til lørdag'.

De to serier henvender sig til et noget forskelligt publikum, og det indrømmer han, at han frygtede lidt.

- Det har været specielt i den forstand, at det jo er to meget forskellige målgrupper, så jeg har faktisk været lidt nervøs for, hvordan det skulle gå, hvis målgruppen fra 'Tinka og kongespillet' ville sidde og se 'Natten til lørdag'. Det har jeg haft nogle tanker om, hvordan jeg skulle tackle, siger han til Ekstra Bladet.

Seksuelt grænseland

Mens 'Tinka og kongespillet' er en familieserie, der handler om jul og nisser, er 'Natten til lørdag' en ungdomsserie i tre afsnit, der sætter fokus på 'gråzoner' og 'det seksuelle spils grænseland'.

Hovedforfatterne til 'Natten til lørdag', Asger Kjær og Rikke Frøbert, ønskede med serien at starte samtale blandt de unge, så der i fremtiden måske vil være færre misforståelser og uønskede episoder.

Karl - Albert Rosin Harsons karakter i serien - har undervejs sex med en af seriens andre hovedroller Rosa, spillet af Rachel Ter-Borch Gram Lilienfeldt.

Rosa opfatter episoden som et overgreb, Karl gør ikke.

Flere ting på vej

Man kunne forestille sig, at Albert Rosin Harson måske havde fået et par hadefulde eller undrende kommentarer med på vejen fra seriens unge målgruppe, men han siger selv:

- Jeg tror hovedsageligt, det er i hvert fald min oplevelse, at folk faktisk er på min karakter Karls side i den forstand, at de fleste ikke ser det som en voldtægt. Det er, hvad folk har skrevet til mig i hvert fald.

2019 var et stort år for den unge skuespiller, og det bliver 2020 tilsyneladende også.

Albert Rosin Harson fortæller, at han har to nye og spændende projekter i gang.

- Jeg må desværre ikke sige noget om det, men I skal glæde jer, slutter han af.