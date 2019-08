Tissekone-show: Ree revser 'Forsidefruer'

Erhvervsmanden bryder sig ikke om sin hustrus tv-program, men føler sig forpligtet til at se det

Den erfarne erhvervsmand er kendt for ikke at lægge fingre imellem.

Heller ikke hvad angår ’Forsidefruer’, som hans hustru, Janni Ree, har medvirket i i samtlige fem sæsoner siden 2017.

- Tissekone-show.

- Det er min beskrivelse af det, siger han.

Intrigante kvinder

’Forsidefruer’ viser de mange sammenstød mellem programmets fem kvinder, der kommer op at skændes over både stort og småt i sådan grad, at det kan virke opstillet.

- Det er en kvindeverden, og den er svær at sætte sig ind i, men omvendt er kvinder jo kvinder.

- Desværre er de engang imellem intrigante.

- Og det kan være lidt irriterende og småligt at se på og høre om, men sådan er det, siger Karsten Ree.

Pligten kalder

Karsten Ree ser dog programmet.

- Det er min pligt, siger han.

Han beskriver ’Forsidefruer’ som en beskæftigelse for Janni Ree, der medvirker i udsendelserne med blandt andre realitystjernen Amalie Szigethy.

- Jeg må jo i en eller anden udstrækning leve med det.

- Det har jeg valgt at gøre, selvom det ikke lige er min kop te, siger han.