Tjente millioner: Så vildt solgte - og sælger - Yahya

Digteren Yahya Hassan, der onsdag blev fundet død i sin lejlighed i Aarhus, var ikke blot god til at skrive og skabe frivillig og ufrivillig opmærksomhed omkring sin person. Han kunne også sælge bøger i et hæsblæsende tempo.

Hans forlag, Gyldendal, oplyser til Ekstra Bladet, at den første, selvbetitlede og selvbiografiske digtsamling 'Yahya Hassan' fra 2013 nu er blevet trykt i 126.000 eksemplarer.

Toeren fra 2019 - der meget passende fik titlen 'Yahya Hassan 2' - er i skrivende stund blevet trykt i to oplag på i alt 35.000 eksemplarer.

Bøgerne koster 200 kroner pr. stk. Ganger man det samlede antal trykte bøger - 161.000 - med 200, giver det 32.200.000 kroner.

Præcis, hvor mange af millionerne, der er tilfaldet Yahya Hassan, er uvist, men kilder i branchen skønner, at Yahya Hassan meget vel kan have modtaget 25 kroner pr. solgt bog, hvilket vil have gjort ham til flerdobbelt digter-millionær. I så fald vil han nemlig have tjent 4.025.000 kroner på salg af bøgerne.

Politikens Boghal på Rådhuspladsen har hængt et mindebanner op i vinduet og melder om stor fornyet interesse for Yahyas sorte bøger. Foto: Aleksander Klug

Efter hans død er salget af de to digtsamlinger desuden steget betragteligt.

Det oplyser flere boghandlere, som Ekstra Bladet har været i kontakt med - blandt andet landets største boghandlerkæde, Bog & Idé, der har flere end 100 butikker landet over.

- Det er ret interessant at se, at vi allerede i går kunne notere fornyet interesse blandt kunderne i vores butikker for at købe Yahya Hassans digtsamlinger. Og også i dag er der en klar forøget interesse at spore, siger Anders Dahl Iversen, der er markedschef hos Bog & Idé og fortsætter:

- Der har dog ikke været helt lige så stor interesse for 'Yahya Hassan 2', som der var for etteren. Salget for toeren vil jeg skyde på ligger på cirka 20 procent af etteren.

Kendte reagerer: - Et kæmpe tab

Digtsamlingen 'Yahya Hassan' fra 2013 blev trykt i et beskedent førsteoplag på 800, men endte med at blive den bedst sælgende debutdigtsamling i danmarkshistorien.

Digtsamlingen blev desuden solgt til udgivelse i Holland, Italien, Norge, Sverige, Island, Spanien, Finland, Brasilien og Tyskland.