Tobias Dybvad afslører: Her er min nye kæreste

Den 37-årige Tobias Dybvad oprettede sidste år en profil på datingappen Tinder i sin søgen efter en kæreste. Netop livet som single på Tinder er det, som komikerens nyeste one-man show 'Fasser Partner' handler om.

Men nu kan Tobias Dybvad godt slette sin Tinder-profil igen.

Han har nemlig fundet sig en kæreste.

Det afslører han overfor Her & Nu.

- Jeg har mødt den dejligste, sødeste, smukkeste og sjoveste kvinde. Jeg er så glad og forelsket, fortæller han.

Også på komikerens Facebook-profil fremgår det, at han er i et forhold. Her kan man også se et billede af Dybvads nye flamme - sygeplejersken Marie Stegger.

Tobias Dybvad fortalte i showet 'Fasser Partner' om udfordringerne ved at benytte sig af Tinder. Foto: PR Foto

Sælger lejlighed

Det nyforelskede par er allerede i gang med at flytte sammen og har derfor sat deres boliger til salg. Komikeren har sat sin lejlighed på Frederiksberg til salg, mens kæresten forsøger at sælge sin bolig i Valby.

– Vi har sat vores respektive lejligheder til salg og kigger på fælles bolig, lyder det fra Tobias Dybvad.

Den 37-årige komiker har tidligere fortalt ærligt om, hvordan han før har taget alternative midler i brug for at finde en partner.

- Jeg øver mig i at gå hen og sige 'hold kæft, hvor ser du sød ud'. Jeg har måske gjort det fem-seks gange i alt, og der kan sagtens gå et halvt år imellem, jeg ser nogen, hvor jeg har det sådan. Jeg har også prøvet, hvor jeg ikke fik det gjort og så har gået og ærgret mig over det, har komikeren tidligere fortalt i et stort interview med ALT for damerne.

Klar til kærlighed

Her fortalte han også, at han var mere end klar til at få en kæreste, og at han derfor havde prøvet lykken og oprettet en profil på Tinder.

- Jeg har fået formuleret for mig selv, hvad jeg godt kunne tænke mig. Jeg er ikke i nærheden af at være desperat eller ulykkelig, jeg er bare målrettet. Men jeg skal være fuldstændig smaskforelsket, hvis det skal blive til noget.

Om Tobias Dybvad har mødt sin nye flamme på en Tinder-date eller andet steds, afslører han ikke.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra den 37-årige komiker og hans nye kærlighed, men de er ikke vendt tilbage på vores henvendelser.