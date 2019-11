Tog kokain på DR: Fik benhård konsekvens

Simon Iversen blev med ét landskendt, da han for lidt over to år siden tog kokain på tv i DR-programmet 'Hård udenpå'. Her blev et miljø præget af stoffer, tatoveringer og steroider skildret.

Men programmet fik store konsekvenser for den i dag 31-årige Simon Iversen, der dyrkede bodybuilder-miljøet og hang ud med venner, hvor steroider var almindeligt. For da Simon Iversen tonede frem på skærmen, faldt det ikke i god jord hos dem, han gik rundt og troede var hans venner.

- Der sker faktisk det, at jeg har optaget det her program 'Hård udenpå', hvor jeg står frem omkring steroider og stoffer, og så vender miljøet mig faktisk lidt ryggen. Der, hvor jeg køber steroider, bliver jeg blokeret i app'en, hvor man køber det. Denne her vennegruppe, jeg virkelig troede var mine kammerater, dem hører jeg bare ikke fra mere, siger han og tilføjer tragikomisk:

- Jeg tror faktisk, jeg gik rundt og troede, at vennegruppen havde opløst sig, men det havde den ikke. De havde bare lukket mig ude. Det rammer lige i hjertet - helt vildt.

Sjovt i starten

Simon Iversen har oplevet bagsiden af medaljen ved både stoffer og steroider, hvilket han afholder foredrag omkring gennem platformen enprocenternok. Han har oplevet, hvordan store muskler trumfede evnen til en naturlig rejsning, og han har oplevet, hvordan problemerne forbundet med et større indtag af euforiserende stoffer hobede sig op, så han overvejede, om livet overhovedet var til at holde ud.

Da miljøet vendte ham ryggen, var det et måske tiltrængt skub til endegyldigt at forlade livet i overhalingsbanen, der startede så fedt og endte med at forandre ham som person.

- Jeg vil ikke sidde og sige, at det var det rene forfærdelse, og at jeg havde det så hårdt, for jeg har oplevet nogle rigtigt fede ting, og det har været rigtig sjovt på mange punkter. Men alt er jo sjovt i starten. Det er som at få en ny bil, den er hele dit liv og topfed i tre måneder, og så går det bare nedad. Da jeg kom ind i bodybuilder-miljøet, der var alt jo nyt. Det var nye mennesker, ny musik, nye oplevelser med nye følelser på grund af de medikamenter, man fylder sig med. Steroiderne gav mig en ny følelse i kroppen, stofferne gav mig en ny følelse i kroppen. Det var bare vejen frem, forklarer han og fortsætter:

Simon Iversen fyldte sig med steroider for at se stor og stærk ud. Siden kom han ud af misbruget og kastede sig ud i livet som realitystjerne. Privatfoto

- Jeg er en psykisk stærk person, men lige meget hvor psykisk stærk du er, hvis du fylder dig med hormoner og stoffer, så på et eller andet tidspunkt begynder du at lave så meget ubalance oppe i dit lille hoved - der er ikke nogen, der kan bære det der. Det er nok din omverden, der opdager det, før du gør.

Kraftige humørsvingninger

Han mærkede først efter et stykke tid, hvordan han havde ændret sig. Pludselig kunne han finde på at kaste med sin hund, hvis ikke den opførte sig, som han ønskede.

- Du forandrer dig i et tempo, hvor du ikke selv opdager det, men pludselig kan dine kammerater, kæreste og familie godt se, at den er helt skæv. Dit temperament, du bliver kortluntet. Jeg mærkede, at mine humørsvingninger blev konstante og ret kraftige. Pludselig var mine følelser uden på tøjet, og jeg skulle hele tiden have ret, forklarer han.

