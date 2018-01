Tog kvælertag på fotograf: Han greb fat i mine nosser

En af verdens mest berømte fotografer, Mario Testino, fik Oliver Bjerrehuus' temperament at mærke, da han uindbudt tog et greb om danskerens ædlere dele

De anerkendte modefotografer Mario Testino og Bruce Weber er blevet suspenderet på ubestemt tid fra modemagasinet Vogue efter en MeToo-sag, hvor de skulle have forgrebet sig på mandlige modeller og assistenter. Førstnævnte er én, som den tidligere danske model Oliver Bjerrehuus i den grad kender til.

Han er tidligere blevet udsat for et overgreb af Mario Testino. Det fortalte han i midten af december til Radio 24syv-programmet 'Stille før optagelse', der handler om netop MeToo.

Her undrede Oliver Bjerrehuus sig over, hvorfor man aldrig hørte om overgreb begået af mænd mod mænd, for det var meget udbredt i modeverden, da han selv var model.

- Det var meget normalt, når du kom ud og mødte store, kendte fotografer. Dygtige og kreative mennesker, fortalte Oliver Bjerrehuus.

Det kortsluttede

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Oliver Bjerrehuus efter Mario Testino er blevet suspenderet, men det er ikke lykkes. Til Radio24syv fortalte han, at deres møde gik vildt for sig.

Folk på Oliver Bjerrehuus’ eget modelbureau havde set skeptiske ud, da han fortalte, at han skulle fotograferes af den berømte modefotograf, men Bjerrehuus forstod ikke hvorfor, før han stod på settet. Her ville Testino have danskeren til at smide alt tøjet.

- Jeg smed klunset og stillede mig op på settet, og så gik han hen og gav mig det, der hedder 'The Mario Testino-grab'. Det hedder det i branchen. Jeg fik en klemmer lige i pikken og nosserne, fortalte Oliver Bjerrehuus, der ikke tog let på at blive forulempet.

- Det kortsluttede fuldstændigt i min hjerne. Før jeg vidste af det, havde jeg ham i kvælertag og hev ham ned i gulvet og lå ovenpå. Jeg var ved at kvæle ham og skreg af ham. Han blev fucking chokeret, som om det var helt skørt, det jeg fandt på. Jeg lå og råbte, om jeg skulle fucking smadre ham, og at det var totalt mangel på respekt, forklarede Oliver Bjerrehuus.

Tog billede af Frederik og Mary

Testinos assistent kom sin chef til undsætning og pludselig var Bjerrehuus i karambolage med dem begge. Han endte med at tage sine underbukser på og kræve billedet taget med kønsdelene tildækket, hvilket Testino accepterede.

Den verdensberømte fotograf endte også med, ifølge Oliver Bjerrehuus, at undskylde optrinnet.

- Da jeg kom hen på bureauet, sagde de bare 'det er Mario Testino, og sådan er han bare'. Han prøvede, men han var ikke klam. Han prøvede ikke at tale mig ud eller corne mig, han gik bare hen og tog mig på bollerne.

Udover diverse modemagasiner har Mario Testino også lagt navn til anerkendte mærker som Gucci, Burberry, Versace, Michael Kors og Chanel. Det var Mario Testino, der forevigede det danske kronprinspar, da det var på forsiden af den australske udgave af Vogue i sommeren 2016.