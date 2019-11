Tom indbakke: Kvinder finder mig uinteressant

Komiker Thomas Hartmann rundede tirsdag et skarpt hjørne, da han fyldte 50 - i den anledning kigger han tilbage på sine 23 år i grine-branchen

Thomas Hartmann har de pragmatiske briller på, når han italesætter sin alder. Ifølge ham er han blot blevet en dag ældre, end han var i forvejen.

Alligevel er han ikke bleg for at se tilbage på karrieren i et retroperspektiv. Den københavnsk-fødte komiker blev hooked på standup-genren, da han overværede Lasse Rimmer på scenen tilbage i 1996 på den græske ø Rhodos.

I dag er han indehaver af et bagkatalog, der tæller otte oneman-show og været medforfatter til en lang række af danske tv-serier såsom 'Langt fra Las Vegas' og 'Jul på Vesterbro', som han skrev sammen med sin gode ven Anders Matthesen. Sidste år købte han standupklubben Comedy Zoo i København sammen med en række andre komikere.

Trods de mange år i feltet har Thomas Hartmann ikke desto mindre gjort regnskabet op. Han bryder sig egentlig ikke om at falde i kategori som en af dansk comedys grand old men:

- Nogle gange bliver jeg faktisk lidt ked af, når folk betragter mig som værende større, end jeg er. Mest fordi salgstallene på mine turnéer er til at overse. Det er virkelig bagateller. Hvor Anders Matthesen sælger 200.000 billetter på en turné, så sælger jeg nok tættere på 6000. Så jeg har formået at flyve relativt under radaren, siger han til Ekstra Bladet og fortsætter:

Thomas Hartmann er blandt andet gode venner med kollegaerne Torben Chris og Anders Matthesen. Foto: Aleksander Klug

- Men det er måske også en af grundene til, at jeg har lavet så meget bag kameraet og ikke særlig meget foran. Nok har jeg sagt nej til mange ting, dog er der endnu flere ting, jeg ikke har fået tilbudt.

- Man kan da ikke lade være med at tænke, at jeg har lavet det her i 23 år, men jeg har aldrig været nomineret til nogen priser af nogen art. Jeg er aldrig blevet bedt om at optræde til større arrangementer.

- Altså, ingen genkender mig i Netto. Det er begrænset til én gang, hvor mange værtstjanser jeg er blevet tilbudt. Hvorfor fa'n er det sådan? Der er jo nogle chancer her i livet, man tager, og så er der andre, man får. Og sidstnævnte har så været en mangelvare i de sidste 23 år af mit liv.

- Tror du ikke, at chancen byder sig?

- Nej, nej. Hvis ikke det er sket nu, så kommer det aldrig til at ske. Nada.

Ingen kvindetække

Den gamle kærlighed til faget ruster som sådan ikke, og Thomas Hartmann har en forventning om, at han skal fortsætte med at lave det, han gør, indtil han når en fornuftig pensionsalder.

- Det kan ikke ses på ham, at han er fyldt et halvt århundrede. Han griner, når Ekstra Bladets udsendte antager, at han må være populær hos det kvindelige køn:

Thomas Hartmann sammen med sin hustru, Trine Secher, som han blev gift med i august. Foto: Mogens Flindt

- Kvinder finder mig inderligt uinteressant. De fleste af mine kollegaer fortæller jo, at lige så snart de blev en lillebitte smule kendte, var det bare en buffet for dem. For mig gik det den modsatte vej.

- Jeg får ikke nogen som helst tilbud, der ligger ikke noget i min indbakke. Det der med at hive kvinder med hjem på et hotelværelse, det forstår jeg simpelthen ikke. Det er kryptisk og mystisk for mig. Til gengæld har jeg haft held med de meget få kvinder, som jeg selv har fundet interessant.

Privat danner han par med sygeplejersken Trine Secher, som han blev gift med i august.