Topjob til Annette Heick

STOCKHOLM (Ekstra Bladet): Hvad popmusicals angår, bliver det ikke større end 'Mamma Mia!'.

Musikforestillingen, der kombinerer ABBA’s udødelige megahits med en forviklings- og udviklingshistorie om kærlighed og venskab, er en af verdens mest succesfulde.

På verdensplan er den blevet set af flere end 65 millioner og har indtjent svimlende to milliarder dollars.

Sidste gang, musicalen kunne opleves i Danmark - tilbage i 2010 - blev der solgt næsten 200.000 billetter.

Den danske hovedrolleindehaver, Annette Heick, tager det dog ganske roligt, da Ekstra Bladet møder hende på ABBA-museet i Stockholm.

- Det er egentlig lidt mærkeligt, men jeg har endnu ikke fået nerver på. Jeg glæder mig bare til at holde en kæmpe fest sammen med publikum. Jeg forestiller mig, det bliver som at blive skudt ud af en kanon, siger Anmette Heick til Ekstra Bladet.

'Mamma Mia!'-ensemblet består af Nicoline Siff Møller, Gordon Kennedy, Annette Heick, Jesper Lundgaard, Trine Gadeberg og Peter Oliver Hansen. Foto: Bjarne Stæhr

Før rollelisten - hvor Heick har fået hovedrollen som moderen Donna - kom på plads, var flere end 450 professionelle, danske skuespillere og sangere til audition.

Alligevel var det Annette Heick, det endte med at trække det længste strå og scorede rollen som moderen Donna - den samme rolle, som Meryl Streep udødeliggjorde i den populære 'Mamma Mia!'-film.

- Jeg ved godt, at mange forbinder min rolle med Meryl Streep fra filmen, og det er da lidt vildt. Men det her er jo heldigvis noget andet - blandt andet med fokus på at skulle levere sangpræstationer, der sidder lige i skabet, og det har jeg været klar til hele mit liv, siger Annette Heick, der har været kæmpe ABBA-fan, siden hun var en lille pige.

Den anden hovedrolle som den giftemodne datter Sofia er gået til den blot 24-årlige Matilde Zeuner Nielsen, der først til sommer bliver færdig på Musicalakademiet i Fredericia.

- Det er meget overvældende, og jeg er bare super-lykkelig over at have fået rollen som Sofie. Det er jo 'Mamma Mia!'. Alle vil gerne lave 'Mamma Mia!' Vi er det perfekte match. Jeg er jo ikke helt gammel nok til at være ægte ABBA-fan, men jeg har alligevel i høj grad fået det ind med modermælken. Sangene, dansene og energien passer perfekt til mig, siger Matilde Zeuner Nielsen

Annette Heick med sin 'datter' Matilde Zeuner Nielsen. Foto: Bjarne Stæhr

Musicalens oprindelige bagmand, Björn Ulvaeus fra ABBA, er overrasket over musicalens langtidsholdbarhed.

- At jeg sidder her i dag 20 år efter premieren på 'Mamma Mia!' og taler om en kommende dansk premiere er lidt af et mirakel. Det begyndte som et lille eksperiment, og jeg havde ikke i min vildeste fantasi regnet med, at det ville blive så stort, siger Björn Ulvaeus til Ekstra Bladet, da vi møder ham på ABBA-museet i centrum af Stockholm.

'Mamma Mia!'-musicalen har dansk premiere 22. januar 2020 i Tivolis Koncertsal i København. Herefter tager produktionen på turné landet rundt.