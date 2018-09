'Toppen af poppen'-stjerne gift

Musikeren Søren Sko er blevet gift.

Lørdag sagde den 55-årige ja til kæresten gennem knap tre år, yogainstruktøren Malene Bak Frederiksen, i Frederiksberg Kirke foran familie og venner akkompagneret af et gospelkor.

Efterfølgende festede omkring 100 inviterede gæster på Josty tæt på kirken, og flere af den kendte musikers venner gav et nummer - heriblandt Sko/Torp-makkeren Palle Torp.

Søren Sko med sin smukke brud. Foto: Privat

Dagen derpå var det nye ægtepar stadig helt høje, da Ekstra Bladet fangede dem over telefonen.

- Det var en meget smuk fest, og Søren holdt en vidunderlig tale. De sidste gæster sad helt til klokken 5, fortæller 50-årige Malene Bak Frederiksen.

- Festen var helt mageløs. Alt, hvad man havde drømt om, var der, og alle var meget glade, tilføjer Søren Sko, der netop er aktuel i TV2-programmet 'Toppen af poppen' sammen med blandt andre Lis Sørensen og Pernille Rosendahl.

Styr på sagerne

Søren Sko gik fra kæresten gennem mere end 30 år i 2016. Sammen med hende har han to voksne sønner. Samme år fandt sammen med Malene og friede til hende året efter.

- Når man møder den, man skal være sammen med resten af livet, er jeg i hver fald den type, der gerne vil have styr på sagerne. Det, synes jeg, er meget vigtigt, fortæller han om ægteskabet.

Parret har lige nu for travlt til at tage på bryllupsrejse, men regner med at rejse til Bali senere på året.

Holdet bag dette års udgave af 'Toppen af poppen' - Thøger Dixgaard, Lis Sørensen, Pernille Rosendahl, Søren Sko, Claus Hempler, Annika Aakjær og Silas Bjerregaard. Foto: Henrik Ohsten/TV2

