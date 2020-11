Tordner: - Jeg er ved at gå amok

Teitur Skoubo er færdig i Stjerneboksning allerede før, eventen er løbet af staben. Den unge realitystjerne har ganske enkelt misset for mange træninger til, at det er forsvarligt at sende ham i ringen.

Dermed kommer hans modstander, Lenny Pihl, heller ikke i ringen ved arrangementet, der skal afvikles 20. februar. Det meddeler Stjerneboksning tidlig mandag aften på Instagram.

Hvor Teitur Skoubo virker til at tage den aflyste kamp roligt, så er Lenny i et humør, så man tjekker, om der spyr ild ud af røret, da Ekstra Bladet fanger ham over telefonen.

- Jeg er ved at gå amok, og jeg er ved at lave en video til Instagram om det. Jeg synes, det er dybt til grin, flovt og jeg er fandeme glad for, at jeg ikke er fan af Teitur, det er jo en skændsel, det er virkelig flovt, tordner han over telefonen.

Lenny Pihl har trænet forgæves. Foto: Janus Nielsen

Smidt på porten

Svinet til

Det pisser særligt 34-årige Lenny Pihl af, at 25-årige Teitur Skoubo har fortalt til sine 145.000 følgere på Instagram, at han vil besejre Lenny, der ifølge færingen er blevet for gammel til at have en reel chance. Nu får Lenny ikke muligheden for at modbevise ham.

- Han har svinet mig til helt vanvittigt med, at jeg aldrig kom i form, at jeg er gammel, og at han vil smadre mig. Det er fem ud af 11 træninger, han ikke har kunnet dukke op til. Han er så svag, sukker Lenny Pihl og sender en alvorlig stikpille afsted, så man skulle tro, de allerede var i ringen.

- Det er useriøst. Folk, der har ham som personlig træner, bør tænke lidt over det her. Det er halvanden times træning én gang om ugen, og han har stadig ikke kunnet dukke op. Det siger vel alt.

Iskold luft: Truer med tæsk

Fortsætter træningen

Selvom kampen ikke bliver til noget, har Lenny Pihl tænkt sig at fortsætte med sin træning, selvom han ved, at det ikke er muligt at bringe en afløser ind.

- Jeg bliver fra start til slut. Det er fedt, og vi, der skal bokse, har det sjovt sammen. Cengiz har også lovet en tur på Mash efter den sidste træning, og det skal han ikke slippe for, griner Lenny Pihl.