Tordner mod Fie Laursen: Reklamerer for sugardating

'Leder du efter en hot flirt? Og luksus, så swipe op her.'

Sådan skriver realitydeltageren og influenceren Fie Laursen i sin Instagram-story og fortsætter:

'Er du til sugardating? Opret dig nu og få 30 dages gratis premium medlemskab', skriver hun videre.

Fie Laursen, der i skrivende stund har over 350.000 følgere, hvoraf mange er unge mennesker, reklamerer dermed i øjeblikket direkte for sugardating på sin profil.

Hvad er sugardating? Et forhold, hvor den ene part giver den anden part gaver til gengæld for samvær, intimitet og sex.

Men hun er ikke den eneste. Også hendes bror, tv-kendis og influencer Boris Laursen, og realitydeltageren Lenny Pihl har lavet en lignende reklame.

Og det har bragt sindene i kog på de sociale medier.

'Fie, dit fjols. Det er lige før, at det er hendes top fem over latterlige påfund', skriver en.

'Måske er det ikke det bedste at reklamere for sine plastikoperationer, men at reklamere for sugardating er da lige så hul i hovedet. Hvad man ikke gør for lidt mønt.'

Flere pointerer samtidig, at de mener, det er 'usmageligt' at reklamere for sugardating på profiler, hvor der er så mange unge følgere.

Herunder kan du se reklamen for sugardating, som den ser ud på Fie Laursens profil.

Foto: Screendump Instagram

På Lenny Pihls profil reklamerer han for sugardating med ordene 'frække dates', 'luksus' og 'anonymt'

Lenny Pihl har ikke ønsket at kommentere reklamen, mens hverken Fie eller Boris Laursen er vendt tilbage Ekstra Bladets gentagne henvendelser.

Lenny Pihl reklamerer ligeledes for sugardating i øjeblikket. Foto: Anthon Unger

Meget problematisk

Ifølge Camilla Stemann Jensen, der er ekspert i sociale medier, er det yderst problematisk, når influencere reklamerer for ting som sugardating.

- Det store problem er jo, at sådan nogle reklamer kan gå ind og påvirke de helt unge, der sidder og følger med. Det er også af samme grund, at eksempelvis Instagram har indført restriktioner om, at operationer ikke må vises for folk under 18. Når sådan en stor spiller som Instagram laver sådan nogle blokeringer, viser det også, at der er problemer forbundet med det, siger hun til Ekstra Bladet.

- Lige i forhold til sugardating er det jo ikke noget, vi ville opfordre vores børn til at gøre, og det bliver af mange ikke opfattet som moralsk korrekt. Sådanne reklamer kan gå ind og påvirke folks opfattelse af, hvad der er rigtigt og forkert, og her er de unge især udsatte.

Da Camilla Stemann Jensen bliver præsenteret for reklamen, er hun da heller ikke i tvivl, hvad hun synes om den:

- Den er voldsom. Det er det rigtige ord. Den er meget kontroversiel. Det er klart, at der er den del af branchen, der har den tilgang, at man selv er ansvarlig for, hvad man konsumerer af indhold, og så er der den del, der mener, at vi skal tage hensyn til, hvad de unge bliver påvirket af. Men i det her tilfælde blander man sugardating med luksus og noget hyggeligt, og det kan altså have konsekvenser, siger hun og fortsætter:

- Der er også en hjerte-emoji, som vi forbinder med noget godt og dejligt. Det kunne lige så godt være en reklame for en lækker morgenkåbe, og det bliver meget rosenrødt, og det er et stort problem. Sugardating er jo en gråzone rent etisk, og her bliver det hyggeligt og sødt i stedet, siger hun og tilføjer:

- Jo mere vi bliver eksponeret for, at noget er hyggeligt og sødt, jo mere påvirkes vi af det. Det er et kæmpe problem, at vi taler om det på den måde, og der vil være nogle følgere, der forguder de her personer så meget, at de hopper i med begge ben. Der kan ske en længerevarende påvirkning, hvor grænserne bliver udvisket for, hvad der er rigtig og forkert, og man vil måske være mere tilbøjelig til at hoppe ud i det her, og det er farligt.

Problemer med bestemte influencere

Camilla Stemann Jensen mener, at det især er blandt influencere, der er blevet kendt fra diverse realityprogrammer, at hun oplever, at der til tider bliver reklameret for ting, der kan være problematiske rent etisk.

- Det er især en udfordring med en gruppe af influencere, der kommer til verden gennem tv-programmer, for de har ikke altid en uddannelse bag sig. Mange af dem har jo ikke en marketings-baggrund eller en akademisk uddannelse, der gør, at de har begreber om kildekritik, moral og etik, og det er et problem, siger hun.

- Det er en tendens, vi ser, at de her influencere fra tv-programmer kommer i problemer med deres reklamer, og i den forbindelse synes jeg også, det er vigtigt at tale om, at tv-programmerne også har et vist ansvar for at uddanne dem. For de bliver kendte fra den ene dag til den anden og skal håndtere det her. Så selvfølgelig skal vi tale om, hvad tv-programmerne har af ansvar, lige så vel som at influencerne selvfølgelig også selv har et ansvar, fordi de netop er talerør til de her meget unge mennesker.

Derfor er Camilla Stemann Jensen også glad for, at de blandt andet hos Dansk Journalistforbund er i gang med at udarbejde etiske retningslinjer til bloggere og influencere.

- Jeg tænker, at bloggere skal have nogle retningslinjer, som de skal leve op til, ligesom journalister. Det er jo vigtigt at have idealer om, at det ikke er i orden at skrive fake news, og at der er etiske retningslinjer, der skal overholdes.

Også Red Barnet tager kraftigt afstand fra reklamerne, der lige nu cirkulerer, og i P1 lyder meldingen, at en sådan reklame i yderste konsekvens kan føre til 'hardcore prostitution'.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Forbruger- og Konkurrencestyrelsen, men det har ikke været muligt.