Tordner over Mascha: Respektér vores privatliv!

I et anonymt brev bliver Mascha Vang bedt om at tage mere hensyn til sine naboer

'Vær venlig at respektere dine naboer - og privatlivets fred'.

Sådan lyder det i et anonymt brev, der er blevet sendt til Mascha Vang på hendes blog.

Brevet er angiveligt underskrevet af Mascha Vangs naboer på den adresse, hun bor på i København K i nærheden af Kongens Nytorv. Her har den 40-årige blogger og tv-kendis for nylig købt en bolig, som hun benytter, når hun er i hovedstaden og væk fra hjemmet i Kolding.

Men det er tilsyneladende ikke alle, der er lige tilfredse med, at bloggeren er flyttet ind i det centrale København.

'Vi kan godt forstå din begejstring for at flytte ind i lejligheden i København K (den præcise adresse er fjernet, red.). Det er også et smukt, gammelt kvarter', indledes brevet, der ikke har en navngiven afsender.

'Men du må venligst forstå, Mascha Vang, at vi er mange i området (adressen fjernet, red.), som bor her, og som lægger meget stor vægt på vores privatliv - og som ikke har lyst til blive udstillet på din Instagram og dine sociale medier overfor flere hundrede tusinde af dine følgere. Jeg taler fx.om dit opslag på Instagram med hvide roser for 2 dage siden, hvor du nærmest filmer ind i folks private vinduer', lyder det videre i brevet, der er underskrevet 'Dine naboer'.

Mascha Vang giver ikke meget for det anonyme brev. Foto: Mogens Flindt

Det er fjollet

Da Ekstra Bladet fanger Mascha Vang over telefonen for at spørge ind til det anonyme brev, bliver hun noget overrasket.

- Jeg må indrømme, at jeg er meget overrasket over det. Jeg har et godt forhold til dem, der bor her. Vi har stået og hyggesnakket og alt muligt. Så det tror jeg simpelthen ikke på, siger Mascha Vang, der fortæller, at hun ikke har modtaget et fysisk brev på sin bopæl eller er blevet kontaktet på andre måder.

Derfor tror hun heller ikke på, at brevet rent faktisk kommer fra hendes naboer.

- Jeg tænker, at det er nogen, der laver fis, og som synes, det er sjovt og gerne vil lave rav i den. Så jeg tager det ikke så tungt, siger hun og fortsætter:

- Men jeg vil gerne understrege, at jeg ikke filmer ikke ind ad nogens vinduer. Det synes jeg er helt fjollet at påstå. Jeg har lov at være i min lejlighed og tage alle de billeder, jeg vil. Jeg synes, det er paranoidt at tro, at jeg filmer ind i andre menneskers boliger ved at lave en story inde fra min egen lejlighed.

- Tænker du over, hvad du filmer? For man kan jo godt forstå, at folk gerne vil have deres privatliv i fred og ikke vil fremgå på andres sociale medier?

- Jeg tænker meget over, hvad jeg filmer. Hvis jeg er på stranden, filmer jeg for eksempel ikke bare løs og lægger det på mine sociale medier. Jeg tænker altid over det, hvis der er fremmede mennesker, og jeg tager hensyn. Jeg har da heller ikke lyst til at blive filmet, uden at jeg ved det. Men jeg har lov til at filme min datter i mit eget hjem, og man skal være paranoid, hvis man tror, man kan se de andres boliger igennem min story, siger hun.

Mascha Vang har svært ved at forstå, at de påståede naboer ikke har taget kontakt til hende på anden vis, hvis de har et problem med hende.

- De kunne have puttet det i min postkasse eller taget kontakt til mig, hvis de havde et problem. Det virker mærkeligt at skrive det på den her måde, siger Mascha Vang, der umiddelbart ikke har tænkt sig at gøre noget ved brevet, medmindre hun bliver kontaktet privat.