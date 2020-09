Trækker i land efter tv-kritik

I onsdagens udgave af 'Til middag hos' åbnes der op for nogle seriøse emner, da deltagerne er hjemme ved skuespiller André Babikian.

Her falder snakken nemlig på ægteskab og Andrés forhold til sine to bryllupper og sidenhen skilsmisser.

Skuespilleren starter med at fortælle, at han har tre børn med to forskellige kvinder.

- Jeg har de to første med en, jeg blev skilt fra for ti år siden, og et med en, som jeg blev skilt med for halvandet år siden.

- Så du har været gift og skilt to gange? lyder det fra Katerina Pitzner i programmet, inden André svarer ja.

Foto: Nent Group

Kritik fra diamantdronningen

Og diamantdronningen stopper ikke der, men stiller skuespilleren spørgsmålet om, om han gik ind i sine ægteskaber med holdningen om, at det skulle være til døden dem skilte.

- Nej, udgangspunktet var, at jeg elskede den person. Det der med for evig tid, det er jo bare noget, man siger.

Programmet er også klippet, så man som seer får Katerinas kommentar til udtalelserne med ind.

- Jeg synes, det er sådan lidt pudsigt, at André fortæller, at det vigtigste var bryllupsfesten. Det virker lidt kortsigtet. Hvis det var min mand, der mente, at bryllupsfesten var vigtigere end det langsigtede løfte, man afgiver til hinanden, så ville jeg blive ret skuffet, siger hun.

André siger i programmet, at han faktisk glædede sig mere til noget helt andet end ægteskabet.

- Jeg tror, hvis jeg skal være helt ærlig, så begge gange glædede jeg mig mest til festen. Det var hele projektet at holde den fest.

Trækker i land

Til Ekstra Bladet fortæller skuespilleren dog, at det ikke var sådan, han mente det.

- Det kan jeg slet ikke genkende. Jeg gifter mig med de her mennesker, fordi jeg elsker dem. Og det er jo også det, jeg mener.

Han ønsker ikke drama omkring hans medvirken i programmet, men slår fast, at han absolut ikke ville have det til at fremstå som om, at han ikke var mest interesseret i giftemålet.

