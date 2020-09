Trækker i land: - Jeg har givet op

I et års tid har den kendte frisør og stylist Dennis Knudsen forsøgt at komme af med sin penthouselejlighed i København, der ud over 215 kvm bolig tæller en kæmpe tagterrasse på over 100 kvm - men uden held.

Det har han nu taget konsekvensen af, og Knudsen har derfor taget lejligheden, der var sat til salg for 14,8 millioner kroner, af markedet.

- Den er ikke blevet solgt. Der har ikke været den rigtige køber, og der er ikke nogen, der har haft råd til den. Jeg har givet op og har taget den af markedet og besluttet mig for, at min søn og jeg bliver boende, siger Dennis Knudsen til Ekstra Bladet.

I september 2019 blev Lucas døbt. Foto: Anthon Unger

Ifølge 57-årige Dennis Knudsen, der blev far for første gang sidste år, ønskede han at komme tættere på jorden og væk fra femte sal. Derfor satte han lejligheden til salg.

- Lucas er jo begyndt at kravle over det hele, og derfor satte jeg lejligheden til salg. Jeg er simpelthen for bange for, at han falder ud over tagterassen. Derfor havde jeg fundet en lejlighed tættere på jorden, hvor der var græs, og hvor der samtidig også var plads til, at jeg kunne holde arrangementer, og hvor det var tæt på min salon. Men den kunne jeg ikke købe, før jeg har solgt min egen, og det er jo ikke sket, siger Dennis Knudsen.

Her ses et glimt af Dennis Knudsens luksuriøse lejlighed. Foto: Linda Johansen

Det er den meget store terrasse, som vækker bekymring hos Dennis Knudsen. Foto: Linda Johansen

Selvom Dennis Knudsen ville ønske, at han havde kunnet sælge lejligheden, tager han det med oprejst pande, at han og sønnen Lucas nu skal blive boende.

- Jeg elsker min lejlighed, og jeg kan ikke bo bedre. Nu må jeg tænke alternativt og sikre den bedst mulige sikkerhed for Lucas, siger han med et smil.

- Så hvis der er nogen, der ved, hvordan man bedst muligt sikrer en tagterrasse for sådan en lille størrelse, må de bare ringe, griner han.

