Trækker stikket: - Det blev for meget

Når den nye sæson af 'Forsidefruer' får premiere på torsdag, bliver det endnu en gang med 33-årige Jackie Navarro som en del af castet.

Her kommer seerne til at kunne følge hendes graviditet og hendes forberedelser til fødslen af datteren Chloé Valentina, som kom til verden i slutningen af september i år.

Da Jackie Navarro lige nu har travlt med sit lille spædbarn og sine tre andre børn, har hun været nødt til at skrue ned for tempoet i forbindelse med optagelserne til den nye sæson af 'Forsidefruer'.

Derfor kommer hun i denne sæson heller ikke til at være en del af programmet 'Fruerne uden filter', som er et program, der sendes umiddelbart efter 'Forsidefruer', hvor fruerne kommenterer de forskellige afsnit, og de konflikter der udspiller sig i dem.

- Jeg skal ikke være med denne gang, for der er har været så meget med den lille. Det blev for meget med det hele, når vi også filmer til det andet, siger Jackie Navarro til Ekstra Bladet.

- Det har været for presset, og jeg har lavet for meget. Så TV3 var søde at sige til mig, at jeg skulle tage den lidt med ro og tage et par dage fri, så jeg ikke behøvede at være med i det.

Jackie Navarro sammen med kæresten Rasmus. Den lille ny er kærestens første barn. Foto: Mogens Flindt

Går rigtig godt

Jackie Navarro fortæller, at det går rigtig godt med den lille ny, og at hun og kæresten Rasmus Møller nyder, at de er blevet forældre sammen for første gang.

- Det går rigtig godt, og vi har det bare dejligt. Der er nok at se til med fire unger i huset. Men man kommer til at se meget mere til det i 'Forsidefruer', siger hun med et grin.

Selvom Jackie Navarro har haft travlt med optagelser til den nye omgang 'Forsidefruer' på det sidste, har hun stadig haft tid til at hygge med familien.

- Jeg synes sagtens, vi har kunnet få det til at fungere i forhold til familien og optagelser. Rasmus ved, at der kan være mange specielle arbejdstimer i løbet af et døgn, når man filmer, men han har været sød, og der har været mange folk omkring mig, som har villet hjælpe.

Jackie Navarro og kæresten. Foto: Mogens Flindt

Selvom der kan være nok at se til i forbindelse med optagelser til 'Forsidefruer', samtidig med at huset er fuld af børn, vil Jackie Navarro gerne blive ved med at være en del af programmet.

- Det vil jeg gerne. Jeg synes, at alle pigerne er fantastiske. Vi har allesammen vores egne personligheder, men jeg synes, det er rigtig hyggeligt at være en del af, og når det fungerer, så fungerer det også rigtig godt imellem os.

Den nye sæson af 'Forsidefruer' får premiere torsdag klokken 20 på TV3 og Viaplay.