Trækker stikket: Færdig på DR

Tjelle, der er kendt fra 'Versus', siger tak for nu og forlader DR

Når en ny sæson af programmet 'Versus' løber over skærmen på DR, bliver det uden en af de gamle kendinge.

Komikeren Tjelle Vejrup har nemlig valgt at forlade programmet og vil derfor ikke være med til at lave 'Versus' i fremtiden.

Det skriver den 35-årige komiker på Twitter.

'Jeg skal ikke længere lave Versus. I foråret, mens landet var lukket ned, kontaktede Mastiff mig for at fortælle, at DR1 havde bestilt endnu en sæson. Jeg takkede pænt nej, og vi skiltes som venner', skriver han.

Tjelle har været en del af programmet i fem sæsoner, hvor han sammen med makkeren Hjalte har dystet i den ene skøre disciplin efter den anden.

Fantastiske oplevelser

Tjelle Vejrup lægger da heller ikke skjul på, at han har nydt at lave programmet.

'Seks år og fem sæsoner senere står jeg med nogle fantastiske oplevelser i bagagen. På grund af Versus har jeg fået lov at prøve ting, som normale mennesker ikke gør. Det har været en meget unik og lærerig oplevelse, og jeg har arbejdet sammen med nogle af de bedste folk i tv-branchen', skriver han og fortsætter:

'Derudover har jeg været velsignet med den mest fantastiske fanskare i verden, nemlig de 6-14-årige', siger han videre.

Tjelle har været en del af 'Versus' i fem sæsoner. Foto: Sarah Christine Nørgaard/Ritzau Scanpix

Selvom han har elsket at lave programmet, er Tjelle Vejrup kommet frem til, at det er tid til at prøve noget nyt.

'Jeg har ikke lyst til at sidde fast og ikke udvikle mig, selvom det, jeg sidder fast i, er noget så godt som Versus. Desuden var jeg i 20'erne, da Versus startede. Nu er jeg 35 og far til to', skriver han.

Tjelle Vejrup ved ikke, hvad fremtiden nu vil bringe ham, men han er åben for nye muligheder.

'Jeg aner ikke, hvad det skal føre til. Måske var det, hvad mit skærm-talent rækker til, og hvis jeg aldrig for alvor kommer på tv igen, så er det sikkert fint nok. Jeg elsker at lave tv bag kameraet, og jeg ved, at uanset hvad jeg ender med at lave de næste 5, 10, 30 år, så bliver det sikkert sjovt og udfordrende', skriver han.