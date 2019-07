Trækker stikket: Jeg tog for mange stoffer

Julie Melsen har haft et festligt 2019, og det er blevet for meget for den kønne realitydeltager, der begyndte at drikke for meget og tage for mange stoffer. Hun har derfor valgt at tage en selvvalgt pause

I den seneste tid har 'Love Island'-vinderen Julie Melsen nydt livet i de svenske skove.

Tv-kendis afslører: Sådan tjente jeg 60.000 som 19-årig

Men bag den hyggelige tur gemmer sig en mere alvorlig fortælling om et stofmisbrug, der var ved at tage overhånd.

Det skriver Se og Hør.

Over for Ekstra Bladet bekræfter Julie Melsen, at hun simpelthen var begyndt at leve for vildt, og at stofferne samt alkoholen var begyndt at fylde for meget.

- Det tog overhånd og blev en hverdagsrutine, siger hun ærligt.

- Jeg kom ind i en ond cirkel, jeg ikke ville være en del af. Jeg kunne mærke, at hvis jeg blev der, ville det blive sværere og sværere at komme ud af den igen for til sidst at ende i et misbrug.

Julie Melsen gæstede i sommer Ekstra Bladet på Folkemødet, hvor hun fortalte om livet som realitystjerne i Danmark. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Brug for at trække sig

Derfor valgte Julie Melsen at trække sig fra realitymiljøet i en periode og tage væk til Sverige.

- Jeg vil ikke mene, at jeg har haft et misbrug, det har bare taget overhånd. Det er også en af grundene til, at jeg ikke var til 'Paradise'-finalefesten. Jeg skal nok vende tilbage og er slet ikke færdig med reality. Jeg havde bare brug for at trække mig, så jeg kan lære at styre mig selv igen.

Se også: Kendt reality-program vender tilbage

Julie Melsen fortæller, at hun begyndte at tage kokain, hver gang hun drak. Det hele startede, da hun i december kom hjem fra 'Love Island' og begyndte at begå sig i realitymiljøet herhjemme, hvor stofferne ifølge Julie Melsen er mange.

- De flyder over det hele i det her miljø. Jeg skal ikke lægge skjul på, at folk godt kan lide at tage stoffer og feste helt vildt meget, og så var det bare, at det tog overhånd for mig, forklarer hun.

Sasha Klæstrup med sin mand Montaser Bel-lah Zaghmout samt Julie Melsen og Nicki Bille klar til fest til 'Vi elsker 90'erne' i Rødovre. Foto: Per Lange

Tilbudt en masse

Den 22-årige realitystjerne fortæller, at det seneste festfyldte år har kostet hende venskaber. Og de, der blev tilbage, begyndte at blive alvorligt bekymrede.

- Jeg skulle finde min plads og finde ud af at navigere i, at alle vidste, hvem jeg var. Når jeg var i byen, blev jeg tilbudt alt mellem himmel og jord, og du bliver inviteret til endnu flere fester, end du gjorde før. Man skal lige lære at sige fra, siger hun.

Realitybabe: Mine silikonebryster og mit lyse hår gjorde mig kendt

Julie Melsen understreger dog, at hun ikke er færdig med at feste. Det blev bare for meget, og hun har brugt den seneste tid på at distancere sig fra festerne, alkoholen og de stoffer, der altid fulgte med.

Men i en alder af 22 år, vil hun ikke gå så langt som at sige, at hun er færdig med at gå i byen.

- Jeg skal stadig leve min ungdom, og jeg kan godt lide at tage i byen og feste. Jeg har ikke tænkt mig at stoppe med det, men jeg havde bare brug for at få styr på mig selv, så jeg måske kan tage hjem allerede klokken fire. Jeg skal lære at finde stopknappen. Den har jeg ikke rigtig haft før, siger hun.