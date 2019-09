Trækker stikket: Nu er det slut

'Hvad sker der danskere'?

Sådan lyder en af de faste fraser, når komikerduoen Adam & Noah tager pis på danskerne i diverse videoer på de sociale medier og YouTube samt de shows, de har været på rundt omkring i landet.

Men snart er det slut med at gøre grin med danskerne som en del af Adam & Noah.

I 2020 tager de to komikere og skuespillere, der går under de borgerlige navne Joel Hyrland og Hadi Ka-Koush, på turné med showet 'Farvel og tjak'. Det show bliver det sidste, vi hører til duoen.

De har nemlig valgt at stoppe, når turnéen er overstået.

Det fortæller de på Facebook.

'Hva sker der danskere. Det har været den vildeste rejse at tage landet rundt og lave sjov med jer; live, på festivaler, på TV, i radioen og alt det der.Tjak fordi vi måtte tage pis på jer, tjak fordi I ville grine med os og tjak fordi I er så fucking luksus. Yalla fuck af vi ses - en sidste gang', skriver duoen på Facebook om deres kommende turné.

Slutter af med et brag

Også på Ticketmaster, hvor man kan købe billetter til showet, annonceres det, at Adam & Noahs turné i det nye år bliver den sidste af slagsen.

'5 år - så lang tid får fænomenet Adam & Noah lov til at eksistere, før de runder af med et brag. De to komikere, der på rekordtid kæmpede sig op i toppen af dansk komik, har nemlig meldt ud, at de i starten af 2020 tager på deres definitivt sidste og absolut største Danmarks-tour; Farvel og Tjak', lyder det blandt andet i beskrivelsen af showet.

Den næste turné bliver den sidste for Adam & Noah. Foto: Mogens Flindt

Turnéen kommer til at løbe af stablen i 2020. Her kommer komikerne blandt andet forbi flere af de store danske byer som Århus og København.

Samtidig har de begge gjort karriere som skuespillere ved siden af deres arbejde som Adam & Noah. Hadi Ka-Koush har eksempelvis medvirket i 'Tinkas Juleeventyr', mens Joek Hyrland eksempelvis har medvirket i tv-serien 'Ørnen' og julekalenderen 'Den anden verden'.

Det har på nuværende tidspunkt ikke været muligt for Ekstra Bladet at få en uddybende kommentar fra Joel Hyrland og Hadi Ka-Koush.

