Trækker stikket på ubestemt tid: - Den er helt gal

Nedrullede gardiner, søvn i mange timer, hukommelsesbesvær og manglende overskud.

Det er i øjeblikket en stor del af Rikke Chili Rasmussens liv. Realitydeltageren, der blandt andet er kendt fra 'Singleliv' og 'Divaer i Junglen', er nemlig for nylig blevet sygemeldt fra sit arbejde med alvorlig stress.

Derfor er hendes normale hverdag lige nu sat på pause.

- Lige nu er det et helt andet liv, jeg lever, end mit normale liv, siger Rikke Chili Rasmussen til Ekstra Bladet og fortæller, at stressen har været under opsejling i længere tid.

- Jeg ved godt, at jeg har været stresset meget længe, og det har min læge også gjort mig opmærksom på flere gange – at jeg simpelthen havde for meget om ørerne. Men jeg har ikke lyttet til min krop, og så er det simpelthen gået helt galt.

Nu taler eksrocker: - Hun har hele pakken

Ifølge Rikke Chili Rasmussen kunne hun for alvor mærke, at den var helt gal, da hun begyndte ofte at få anfald af panikangst.

- Jeg fik angstanfald imellem de opgaver, jeg skulle lave, og til sidst gik det helt galt. Jeg havde for meget om ørerne og for mange forpligtelser, men jeg blev ved med at fortsætte, fordi jeg ikke ville skuffe nogen, siger hun.

Sygemeldt

Rikke Chili Rasmussen besluttede sig dog alligevel for at kontakte sin læge, og her var meldingen klar: Hun skulle sygemeldes med det samme og var hårdt ramt af stress.

- På det her tidspunkt havde jeg det rigtig skidt. Jeg havde rigtig meget angst, og jeg fik at vide, at jeg skulle sygemeldes med det samme, for lægen var nervøs for, at det også kunne udvikle sig til en depression.

Overrasker: Har fået en kæreste

Siden da har Rikke Chili Rasmussen været sygemeldt, og lige nu kæmper hun en kamp for at få det bedre.

- Jeg er ekstremt træt. Jeg har hukommelsesbesvær, og jeg kan ikke huske de mest simple ting. Den anden dag skulle jeg for eksempel udfylde en formular og svare på, hvilken videregående uddannelse jeg har. Det kunne jeg ikke huske, siger hun og fortsætter:

- Forleden troede jeg også pludselig, at Martin (hendes kæreste, red) hed Michael. Så på den måde har jeg virkelig problemer med hukommelsen. Jeg har stort koncentrationsbesvær. Jeg er virkelig træt og kan ikke være social med mange mennesker, og jeg sover for eksempel i 20 timer, hvis jeg har været til noget socialt i et par timer.

Rikke Chili har deltaget i flere realityprogrammer. Foto: Olivia Loftlund

Roser kæresten

Rikke Chili fortæller dog, at hun finder stor trøst og støtte hos sin kæreste, Martin Celosse-Anderse - også kendt som 'Exit-Martin'.

- Han er virkelig fantastisk for mig. Han er meget tålmodig og meget forstående og omsorgsfuld. Han går med min hund og sørger for, at jeg får noget at spise, ellers sover jeg bare. Jeg er glad for, at jeg ikke er alene, siger hun og fortsætter:

- Lige nu kæmper jeg meget med, at jeg ikke duer til noget, at jeg ikke er til nogen nytte, og at jeg ikke kender mig selv. Der er han helt fantastisk til at minde mig om, at det bare er en periode, og at jeg nok skal komme igennem det. Jeg er glad for, at jeg har ham, for det er svært at føle sig god nok, når man sover hele tiden, ikke gør noget ud af sig selv, og det er svært ikke at have nogen glæde ved tingene. Før glædede jeg mig jo til at lave ting og gå på arbejde. Nu ligger jeg bare her, og det ville være svært, hvis jeg ikke havde ham til at minde mig om, at det hele nok skal gå.

Dansk realitystjerne tilbageholdt i lufthavn: De troede ikke på mig

Lige nu ved Rikke Chili Rasmussen ikke, hvad udsigterne er til, at hun kan komme tilbage på arbejde.

- Jeg skal koncentrere mig om at hvile og kun at lave lystbetonede ting – i den forbindelse har jeg to opgaver om dagen. Det kunne for eksempel være at tage i IKEA. Lige nu tager vi den en dag ad gangen og arbejder os stille og rolig frem, og så skal jeg starte gradvist op, siger hun og understreger, at hun lige nu har svært ved at se, hvordan hun skal få en normal hverdag op at køre:

- Lige nu er jeg et sted, hvor jeg ikke har overskud, og hvor jeg ikke har overskud til at lytte til andre. Jeg havde for eksempel min bedste veninde på besøg forleden i to timer, og så sov jeg i 20 bagefter. Det er virkelig svært at forstå, at man er så langt væk fra sig selv, og at man ikke kan koncentrere sig om de mest basale ting.

Reality-babe viser godterne frem: Tak til min kirurg

Nedbryde tabu

For Rikke Chili Rasmussen er det vigtigt at fortælle om sin sygdom for at vise andre derude, der har stress inde på livet, at de ikke er alene.

- Jeg vil gerne være med til at nedbryde det tabu, der er omkring sygdommen. Martin og jeg får mange beskeder fra folk, der er gået ned med stress, som føler, at de ikke er blevet anerkendt i det – det kan være af partnere, arbejdspladser eller andet. Derfor er det så vigtigt at få talt om det. For der er mange, der føler, at de har stress, fordi de er svage. Men det er ikke derfor, det er fordi, man har været stærk for længe, og det synes jeg er vigtigt at få sagt, og det er vigtigt, at de pårørende tager det alvorligt og ikke negligerer sygdommen.