Trækker stikket - sletter alt

Helt bogstaveligt lukker Burhan G ned for sine sociale medier i en ubestemt periode

Hvis man håbede på at kunne følge med i Burhan G's liv gennem det sociale medie Instagram, bliver man fra i dag rigtig skuffet.

Stjernen har nemlig valgt at slette alle opslag og har kun ladet et enkelt tilbage på profilen, der har over 70.000 følgere.

Her skriver Burhan G kort, hvorfor han har valgt at slette sine opslag.

'Album fordybelse. Social media pause. Vi ses på den anden side. B', lyder det i opslaget.

Flere fans har allerede udtrykt, at de ønsker sangeren held og lykke med projektet.

'God arbejdslyst! Vi glæder os', lyder det fra en.

'Held og lykke. Glæder mig', skriver en anden.

'Ses til jul mester - glæder mig', skriver en tredje.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Burhan G's repræsentant, der fortæller, at musikeren ikke har yderligere kommentarer lige nu, og at den kommende periode kun står i musikkens tegn.

Økonomisk nedtur

Burhan G har været en del af den danske musikscene siden 2003. Han brød rigtig igennem med sit første dansksprogede album fra 2010, hvor hele seks sange endte som hits.

Burgan G har udgivet fem albums indtil videre. Sidste gang danskerne kunne få lov til at høre nye sange fra stjernen var i 2016, hvor han udgav albummet 'Pas på pigerne'.

Tidligere i år kom Burhan G's årsrapport, hvor man kunne se, at hans firma GENC ApS havde haft et tab på fire millioner over det seneste år.

Men selvom der var tale om en større økonomisk nedtur, udbetalte stjernen stadig omkring 264.000 kroner i løn til sig selv hver måned.

