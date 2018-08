Trækker stikket - Ulf ude resten af sæsonen

Ulf Pilgaard afløses i resten af Cirkusrevyens spilleperiode. Henrik Koefoed overtager på Bakken, mens Niels Olsen træder til i Aalborg Kongres & Kulturcenter. Det skriver Cirkusrevyen på deres hjemmeside.

Efter nogle uger tilbage på scenen blev Ulf Pilgaard desværre utilpas efter to forestillinger i teltet på Bakken i lørdags. Han er frisk igen, men skal igennem nogle ekstra lægeundersøgelser.

- Det er helt vildt ærgerligt, at vi må undvære Ulf. Men i den kommende tid skal han gennem nogle lægetjek og tests, og det vil vi gerne give ham fred og ro til, fortæller instruktør Lisbet Dahl.

Henrik Koefoed, der også trådte til under Ulf Pilgaards sygeperiode i juli, vil kunne opleves på Dyrehavsbakken til og med den 31. august.

Ulf Pilgaard i revy-forklædning. Foto: Michael Stub

Vikarer på plads

I Aalborg bliver det Niels Olsen, der overtager Ulf Pilgaards numre, når Cirkusrevyen spiller i Aalborg Kongres & Kulturcenter fra den 5.-9. september.

- Vi er utrolig glade for, at så professionelle kræfter som Henrik Koefoed og Niels Olsen, kan hjælpe os resten af sæsonen. Publikum kan derfor trygt glæde sig til nogle forrygende forestillinger – også her i slutningen af sæsonen, fortæller Cirkusrevyens direktør, Torben ’Træsko’ Pedersen.

Ulf Pilgaard er som allerede annonceret på plakaten igen til Cirkusrevyen 2019.

Han ser frem til sin 39. sæson i Cirkusrevyen, og hele revyholdet glæder sig til, at Ulf kommer stærkt tilbage til næste år.