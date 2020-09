Trækker stikket

Amalie Szigethy er så hårdt ramt af graviditetsgener, at hun nu holder pause fra sine sociale medier

Den 'Fangerne på Fortet'-aktuelle tv-personlighed Amalie Szigethy er gravid med sit andet barn, og selvom det burde være en tid præget af lykke over den kommende familieforøgelse, så er det langt fra tilfældet.

Den tidligere 'Paradise Hotel'-profil fortæller i et opslag på sin Instagram-profil, at hun er nødt til at trække stikket fra sociale medier grundet graviditetsgener.

'Af årsager af hensyn til min graviditet har jeg valgt at trække stikket en uges tid, fordi jeg kan mærke, jeg skal have ro i forhold til alle de ting, jeg har været i gang med. Blandt andet flytning og blødninger som er opstået (forfærdelig bækkenløsning og smerter), derfor har jeg valgt at være sammen med min 'lille familie' og fokusere på det og mig selv', skriver Amalie Szigethy.

Amalie Szigethy har i de senere år gjort sig som deltager i 'Forsidefruer'. Foto: Jonas Olufson

Hun er i forvejen mor til datteren Josephine, som hun fik med ekskæresten Mikkel Skelskov, der også er far til det kommende barn.

Allerede tidligt i graviditeten afslørede Amalie Szigethy, at hun var ramt af voldsom kvalme. Men selv om hun har en hård graviditet, så forsikrer hun sine følgere om, at alt er godt hos barnet.

'Lille baby pigen har det godt, og jeg mærker hende hver dag, så nu er det kun min krop, som gerne må optræde sig lidt pænere mod mig', skriver Amalie Szigethy.