Træt af aldersfascisme

Seerne elsker at følge med i livet på ’Sygeplejeskolen’, der søndag har premiere på sæson tre.

Også Benedikte Hansen, 62, der er et af de velkendte ansigter i rollen som forstanderinden Margrethe Lund, holder af serien.

– Man lærer jo sin karakter – og også de andres – at kende bedre og bedre for hver sæson. Det bliver som en god familie, man kender, siger Benedikte Hansen, der sammen med seriens øvrige medvirkende er godt i gang med optagelserne til en fjerde sæson.

Alt sker under skrappe restriktioner i form af blandt andet jævnlige tests og temperatur-målinger.

– Vi har faktisk kun tre ugers optagelser tilbage, siger hun, der de seneste år især har lagt sin arbejdskraft i poulære tv-serier som ’Badehotellet’ – i rollen som som grev Ditmars iskolde mor, enkegrevinde Anne-Grethe – og ’Borgen’, hvor hun spiller journalisten Hanne Holm.

– Folk kan jo godt lide at se tilbage i tiden, og der rammer ’Sygeplejeskolen’ med sin handling i 50’erne plet - også fordi den fortæller en historie om en tid, vi ellers ikke ser så meget til på skærmen. Mange fokuserer jo på tiden omkring krigen.

Grotesk

Det er tre-fire år siden, at Benedikte Hansen besluttede at drosle ned på teaterrollerne.

– Altså, ikke fordi jeg på nogen måde, hverken den gang eller i dag, føler mig klar til at blive pensioneret, men det kan være godt at lade livet tage en ny drejning nu og da, og så nyder jeg, at jeg nu har fri om aftenen.

– I øvrigt mener jeg, at samfundet har brug for mennesker med erfaring. Men der er så meget aldersfascisme. Er man over 50 og arbejdsløs, er det jo næsten ikke til at få job. Det er en skam. Det er jo også grotesk, at man på grund af sin alder ikke kan få lov til at låne i sin friværdi, siger hun indigneret.

Benedikte Hansen som sygeplejeskolens forstanderinde, Margrethe Lund. Foto: Mike Kollöffel / TV 2

Nyt semester

Tredje sæson af ’Sygeplejeskolen’ foregår i foråret 1953, hvor der venter eleverne en krævende tid på Fredenslund.

De tager hul på et nyt, hårdt semester på operationsgangen, mens de fortsat skal passe deres arbejde på sygehuset med svære patienter, nattevagter og eksamener.

Presset stiger yderligere, da forstanderinden, Margrethe Lund, og resten af sygehuset skal forsøge at overbevise den konservative amtsrådsformand om at vælge Fredenslund som amtets nye centrale sygeplejeskole.

De er i hård konkurrence med det traditionelle hospital Skt. Helene, hvor mandlige sygeplejeelever bestemt ikke er velkomne.