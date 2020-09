Træt: Nu vil han have et arbejde

Lenny Pihl er hamrende træt af livet som influencer. Nu vil han have et normalt arbejde

Den kontroversielle realitystjerne Lenny Pihl Christensen er så led, ked og træt af livet som influencer, at han er klar til at vende det ryggen, hvis han kan finde sig et normalt arbejde.

Det fortæller han til Ekstra Bladet.

- Jeg har faktisk lige søgt arbejde på et sted for unge, der er på vej ind i en kriminel løbebane. De har fået en ansøgning, så nu håber jeg bare. Det kunne være mega fedt, og jeg tror, der er chancer, siger Lenny Pihl.

Over for Ekstra Bladet har 34-årige Lenny Pihl tidligere fortalt om en barsk opvækst, hvor han var på sit første knæk med sin far som 10-årig. Som teenager fandt han faren død af en overdosis, ligesom han har været i ungdomsfængsel.

Realitystjernen Lenny Pihl vandt 500.000 i 'Paradise Hotel' - det højeste beløb en dansk deltager nogensinde har vundet i programmet. Foto: Janus Nielsen

Han håber, at han kan bruge sine egne erfaringer til at hjælpe andre.

- Jeg har en erfaring, som jeg mener kan hjælpe andre. Jeg fik selv rigtig god hjælp, da jeg var ude på et sidespor. Jeg blev omringet af folk, der havde været igennem det samme som mig, og som var gode til at hjælpe mig, og det fik mig ind på en anden løbebane, hvor jeg så det gode i det dårlige, siger Lenny Pihl.

- Jeg vil gerne gøre det samme for andre unge og vise, der er en vej frem, selvom alt er lort. Det behøver ikke handle om bander, rockere og skidt og lort. Jeg vil gerne vise dem, at man kan komme ud på den anden side. Jeg tror, jeg vil kunne bidrage, fortsætter han.

Den barske side har han ikke helt lagt på hylden, hvilket man kunne læse, da han over for Ekstra Bladet forleden berettede, at han ville tæske realitykollegaen Teitur Skoubo grundet en uenighed om Lennys kæreste, hvis ikke det var, fordi han vidste, det ville blive meldt til politiet.

- Det er ikke sådan, at de har været sammen, men han har været en idiot over for hende. Der, hvor jeg kommer fra, passer kammerater på hinandens kærester, og det gør han ikke. Han var et svin, sagde Lenny Pihl i den forbindelse.

Træt af Instagram

Han har de seneste år levet af sociale medier som Instagram. Men det er ikke en levevis, han ser en fremtid i.

- Jeg er træt af Instagram, folk kan nok også se, at jeg ikke har været så aktiv i den sidste tid. Jeg elsker at lave tv, men Instagram, følgere, likes og at man skal lægge billeder og stories op hele tiden. Jeg er mættet. Det er så røvssygt, at man hele tiden skal vise, man er ovenpå, man skal være glad og gøre folk i godt humør, siger Lenny Pihl og runder af.

- Men jeg har også dage, hvor jeg ikke gider en skid. Alligevel skal man smile og være falsk på de historier, man lægger op. Det gider jeg ikke mere. Nu må folk se, hvordan jeg faktisk har det. Jeg er for fanden 34 år. Jeg gider ikke sidde og redigere billeder mere.

Fans af reality kan snart se Lenny Pihl på skærmen, når han deltager i det nye Dplay-format 'Singletown'.