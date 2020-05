Tragisk barndom: - Jeg har aldrig turdet drømme

Som barn voksede Pernille Rosendahl op i en dysfunktionel familie, og det betød, at sangerinden, der både er kendt fra bandet Swan Lee, som 'X Factor'-dommer og for sin solokarriere, aldrig rigtig har turdet drømme.

Til gengæld har hun lært at leve i nuet og få det bedste ud af det, og den læring har inspireret hende til en sang, der i dag betyder noget helt særligt for hende.

Hvilken sang er din bedste?

- Det er faktisk en meget ukendt sang, der hedder 'I Don't Believe in Dreams' fra min seneste ep. Det er en sang, jeg gerne har villet skrive i mange år, og den handler grundlæggende om, at når livet giver dig citroner, må du lave lemonade.

- Vi er ikke selv herre over, hvilket liv vi bliver givet, men vi er herre over at få mest muligt ud af det.

- Sangen handler om min barndom. Da jeg var lille, blev jeg på mange måder frataget muligheden for at være barn og for at drømme som et barn, og det har skabt en masse problemer for mig hen ad vejen.

Hvor kom inspirationen fra?

- Jeg er vokset op i en meget dysfunktionel familie med alkohol og vold. I mange år har jeg skrevet sange om det og godt selv vidst, at det var det, mine tekster handlede om, selv om jeg ikke har fortalt offentligt om det.

- Der er noget benhårdt i at få taget sin barndom fra sig. Jeg har aldrig troet på livet som et Disney-eventyr, men jeg tror på, at vi bliver det, vi gør. Man skal være til stede i nuet, og man kan godt påvirke sin egen skæbne. Det er min livsfilosofi i dag.

- Jeg har fundet lykken i nuet og fundet glæden i de små ting hver eneste dag som at have et godt forhold til mit barn og mine venner og at udøve kærlighed og rummelighed. Det er en evig påmindelse, for vi kan godt blive vildledt som mennesker.

Privat danner Pernille Rosendahl par med politikeren Kristian Jensen. Foto: Ritzau Scanpix

Turde ikke drømme

Er der en linje i sangen, du er særligt glad for?

- Der er en linje, hvor jeg synger, at jeg planter frø, men at frøene bliver til sten. I mange år følte jeg det sådan, at lige meget hvad jeg gjorde, så virkede det ikke, før jeg fandt ud af, at jeg skulle gøre tingene på en ny måde, hvis jeg skulle lykkes. Så sangen handler om at være mønsterbryder.

- Den er skrevet med en ældre kvinde, Pamela Oland, i USA. Jeg fortalte hende om min opvækst, og hvordan jeg havde formået at vende det til en styrke.

- Det er jo trist, at man mister evnen til at drømme, men samtidig hjælper det mig. Jeg tror jo ikke, at tingene bliver gode om fem-ti år. Hvis jeg vil ændre noget, så ved jeg, at jeg må gøre det nu.

- Jeg havde en psykolog engang, der sagde til mig, at jeg kunne vælge to veje. Enten opførte jeg mig som et offer, eller også tog jeg de ting, jeg havde været igennem, og vendte dem til en livskraft.

- Det var et meget konkret råd, der fik mig til at formulere en ny måde at leve livet på. Man kan godt transformere sin person. Man kan godt vælge nogle andre principper, man vil efterleve. Man kan vende modgang og tage sin livskraft tilbage, og det er det, sangen handler om. Det er et af de numre, der er mest personlige for mig.

Sådan blev vi kærester

Bliver rørt

Hvordan er den at spille live?

- Jeg fortæller altid folk, hvad den handler om. Der er en enorm kraft i at stå ved noget, der er sårbart, for det giver også andre folk rum til det, de kæmper med. Vi, der har sådan nogle sorte huller, får lidt plads, og folk bliver ofte meget rørte af nummeret.

- Det er det fine ved musik. Vi kan dele oplevelser med hinanden uden at tale om det. Musikken kan binde et bånd imellem os mennesker.

Hvad har den betydet for din karriere?

- Jeg kan ikke gøre mig klog på, hvad den har gjort for min karriere, men for mig selv har den sang virkelig været en bedrift.

- Jeg skriver mange sange. Og nogle gange fungerer sangene som en stafet for hinanden - altså at jeg skal skrive en sang for at nå videre til den næste.

- Derfor forsøger jeg at sætte pris på dem alle, men jeg er aldrig i tvivl, når 'den er der'. På den måde er netop denne sang et værktøj for mig i dag. Den er en reminder om at sætte barren højt og stole på sin mavefornemmelse.

Lørdag aften klokken 20.00 kan Pernille Rosendahl ses i 'Toppen af poppen turbus' på TV2. Her kører programmets orkester rundt i landet for at synge med flere af de stjerner, der tidligere har medvirket i programmet.

Blandt de øvrige medvirkende er Mads Langer, Medina, Ida Corr, Søren Huss, Rasmus Walter, Barbara Moleko, Annika Aakjær og Kwamie Liv.