Trak stikket fuldstændigt: Nu gør dansk skuespiller comeback

Tilbage i januar i år meddelte skuespilleren Dar Salim offentligheden, at han trak stikket i en periode og ville tage en lang pause fra skuespillet og derfor ikke medvirke i film og tv-serier i en rum tid.

Men nu er den pause ved at være slut.

Det afslørede Dar Salim, da Ekstra Bladet fangede ham på den røde løber til gallapremiere på filmen 'Iqbal & Den Indiske Juvel' i Imperial i København.

- Jeg har holdt fuldstændig pause i en længere periode nu. Jeg har ikke været på optagelser i år, men jeg føler stadig ikke, at jeg har haft fri. Jeg har været så meget bagud med mit liv, at det tager tid at indhente igen, siger Dar Salim til Ekstra Bladet.

Dar Salim var til premiere med sin søn Zidane og sønnens kammerater. Foto: Tariq Mikkel Khan

Aktuel med nyt

Selvom Dar Salim ikke har været på optagelse i år, så er han netop nu aktuel i filmen 'Iqbal & Den Indiske Juvel', og snart kan han ligeledes opleves i TV2-serien 'Kriger'. Optagelserne til begge dele fandt sted sidste år.

Derfor har Dar Salim trods pausen alligevel haft masser at se til.

- 'Kriger' kommer jo ud om lidt, og selvom jeg har haft fri fra optagelser, så har der hele tiden været et eller andet. Jeg har også været ude at rejse. Men jeg har haft mere fri, end jeg nogensinde har haft i mit liv. Jeg har nydt sommeren, og jeg har købt en båd, som jeg har sejlet rundt i det meste af sommeren, siger han og understreger, at pausen dog snart er ved at være slut.

- Jeg skal snart i gang igen. Det er jeg ved at være klar til. Men det skal være de rigtige ting. Det skal være de rigtige projekter med de rigtige mennesker. Ellers vil jeg hellere sejle rundt i min båd. Jeg gider ikke hvad som helst, siger Dar Salim, der dog ikke kan sige, præcis hvornår han vil sige ja til en ny rolle igen.

Mere ud af livet

Ifølge skuespilleren er der en helt bestemt grund til, at han har valgt at trække stikket.

- Jeg tror, det er vigtigt at stoppe op og tænke, hvad det er, man vil med sit liv. Man kan altid være med i en større film, man kan altid købe et større hus og alt muligt, men det gælder også om at stoppe op og tænke over, hvad det egentlig er, der gør en glad, og det er det, jeg har gjort, siger han og fortsætter.

- Det betyder ikke, at jeg er mindre ambitiøs, end jeg har været før, men jeg er ambitiøs på en anden måde. På et tidspunkt bliver det nødvendigt at stoppe op fra ræset og se, hvad verden kan gøre for en i stedet for, hvad man selv kan gøre for verden.

Af samme grund har Dar Salim valgt, at han i fremtiden vil skrue gevaldigt ned for antallet af film og serier, han medvirker i.

- Jeg har skruet rigtig meget ned i forhold til tidligere år. Jeg er kun med i de ting, jeg virkelig synes, er sjove. Det giver mest mening for mig, lyder det.

Ifølge Dar Salim har det været dejligt at holde pause og have mere tid til sig selv og familien.

- Men der har hele tiden været tid til min søn. Selvom jeg har arbejdet rigtig meget, har jeg altid prioriteret ham. Det gør så, at man bliver strukket helt ud, for så er der ikke plads til så meget andet. Så det har været dejligt at have endnu mere tid til ham også.