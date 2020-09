Travbane meldt til politiet

LEGO-bossen Kjeld Kirk Kristiansens investeringsdrøm klandret for at føre aktionærer bag lyset

Midt i Billund Travbanes skæbnetime, retter flere aktionærer en alvorlig kritik mod ledelsen og bestyrelsen i Billund Trav A/S, som er blevet politianmeldt for insiderhandel.

Det skriver græsrødderne, der kæmper for en bevarelse af travbanen, i en pressemeddelelse.

Af pressemeddelelsen fremgår det, at græsrødderne har været i kontakt med flere aktionærer, der mener at være ført bag lyset, når de har henvendt sig på Billund Travs kontor, eller til personer nær bestyrelsen.

Ifølge Ib Poulsen, der som en del af græsrodsbevægelsen er afsender på pressemeddelelsen, ønsker personerne, der føler sig snydt, ikke at stå frem.

Sydøstjyllands Politi bekræfter politianmeldelserne over for Ekstra Bladet.

’Jeg kan bekræfte, at Sydøstjyllands Politi har modtaget nogle anmeldelser vedrørende Billund Trav A/S’.

’Det vil i den kommende tid blive vurderet om, der på baggrund af anmeldelserne skal indledes efterforskning’.

’Af hensyn til en eventuel kommende efterforskning kan Sydøstjyllands Politi ikke uddybe oplysningerne, herunder hvor mange anmeldelser, der er tale om eller indholdet’, udtaler en talsperson fra Sydøstjyllands Politi i en mail.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger drejer sagen sig om, at flere aktionærer mener, at de har solgt deres aktier for billigt til medlemmer af bestyrelsen eller personer med tilknytning af bestyrelsen.

Ifølge disse aktionærer solgte man aktierne til en lav pris, mens køber var velvidende om, at LEGO-bossen Kjeld Kirk Kristiansen ville byde på travbanen og dermed øge aktiernes værdi markant.

Kjeld Kirk Kristiansen tilbød i august at købe travbanen for 58 millioner kroner.

Bestyrelsesformand i Billund Trav, Peter Fog, vil ikke kommentere politianmeldelserne over for Ekstra Bladet.

Han afviser dog, at han selv ejer aktier i Billund Trav A/S.

Aktionærerne skal igen stemme om salget af Billund Travbane ved den ekstraordinære generalforsamling på mandag.

Tidligere i august stemte aktionærerne ja til at salg til Kjeld Kirk Kristiansen, der vil rive travbanen ned og opføre lejligheder i stedet, på trods af græsrøddernes kampagne mod et salg af travbanen.

