Travfolk i krig med LEGO-bossen

Lokale i Billund stejler over Kjeld Kirk Kristiansens tilbud om at købe deres travbane, som han vil lave om til boliger

Ponyen Nina er ikke specielt stor af en hest at være, men man skal ikke kimse ad hende.

Hun skal beroliges i et blødt toneleje og spændes fast med tykke reb for at undgå sprinten mod det afsides, når hendes hove bliver renset, inden hun skal løbe runder til børnenes tirsdagstræning på travbanen i Billund.

Både temperament og styrke finder man også hos de lokale heste-entusiaster på Billund Travbane.

De frygter for deres åndehul, som den 71-årige LEGO-boss Kjeld Kirk Kristiansen på ny vil opkøbe og jævne med jorden for at bygge nye boliger i forbindelse med en storstilet byudviklingsplan bakket op af Billund Kommune og Realdania.

- Der er to borgmestre i denne by. Den ene er Ib Kristensen, og den anden er Kjeld Kirk Kristiansen, siger 44-årige Torben Paugan.

14-årige Philip har været udfordret og blev mobbet i skolen, men har fundet sig til rette på travbanen. Nu vil Kjeld Kirk Kristiansen tage travbanen fra ham. Foto: Anders Brohus

Ligesom mange andre har Torben Paugan været tilknyttet travbanen i årevis. Kærligheden for heste med en bemandet vogn spændt for er gået i arv, men risikerer nu at blive nu at blive forplumret.

På tirsdag i næste uge er det op til aktionærerne - en broget skare bestående af fem-ti hovedaktionærer, der sidder på omkring halvdelen af stemmerne, og en stor gruppe småaktionærer - at sige ja eller nej til LEGO-bossens tilbud.

Denne gang har Kjeld Kirk Kristiansen budt 58 millioner kroner. En stigning på næsten 30 procent i forhold til for fire år siden, hvor han forgæves forsøgte at købe travbanen for 45 millioner kroner.

Børnene, amatørkuskene, de professionelle, der kører løb en gang om ugen, trænerne og trav-fans frygter, at aktionærerne har fået dollartegn i øjnene og får svært ved at sige nej til tilbuddet.

- Her er mange skæve eksistenser, som der ikke er plads til i fodboldklubberne, siger 42-årige Heidi Fjelsted, der er en af drivkræfterne i Billund Pony Travklub. Foto: Anders Brohus

Det med god grund.

Travbanen er en dårlig forretning, som aktionærerne kan komme ud af med et formidabelt afkast på 5700 procent, men banens værdi kan ikke gøres op i kroner og øre, mener de lokale.

- Jeg tror ikke, at han er klar over, hvad vi laver her.

- For mange er egnen bare et mekka af indremissionske, og mange ser blot en gabende tom bane, men det er en aktiv idrætsform og en leveform.

- Vi er en sammenblandring af skæve eksistenser, der ikke passer ind andre steder, glade tosser, amatører og professionelle, som elsker ridebanen, siger 42-årige Heidi Fjelsted, der er bestyrelsesmedlem i Billund Pony Travklub med omkring 25 medlemmer.