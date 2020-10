Tre år efter tv-triumf: - Der skulle benzin på tanken

Da Andrea Søllested deltog i 'Den store bagedyst' på DR var hun selvstændig kostumedesigner og teaterskrædder. Nu har hun skiftet spor i karrieren.

I dag er hun fortsat selvstændig, men sytråd og tekstil er skiftet ud med bagværk og chokolade.

- Siden bagedysten har jeg arbejdet fuldtid med kagecatering og chokolade, fortæller Andrea, der blandt andet har taget en uddannelse som chokolatier efter sejren.

- Jeg havde simpelthen brug for at lære mere. Der skulle mere brændstof på tanken, siger hun.

Chokolade over sytråd

Bagedyst-vinderen mener ikke selv, ændringen i hendes erhverv er så markant.

- Jeg tror, der er mange, der opfatter, at det er et retningsskifte, der er meget stort. For mig har det ikke været det, forklarer Andrea.

- Det er stadigvæk kreativiteten og kunsthåndværket, som er omdrejningspunktet for mig, men produktet er et andet.

Andrea deler mange af sine chokoladeskulpturer og kager på Instagram:

En af grundene til, at hun ikke mener, der er tale om et stort retningsskifte er, at hun stadigvæk er selvstændig.

- Jeg har jo ikke opsagt et job med pension, barnets første sygedag og feriepenge efter bagedysten. Jeg har været selvstændig i mange år, siger hun.

Det er ikke alle, som påbegynder en ny uddannelse og skifter karriere halvvejs i livet, men alderen har ikke været en hindring for Andrea.

- For mig er det ikke sådan, at jeg har siddet med en nål i hånden gennem 30 år og lige pludselig står med et piskeris i hånden, siger hun.

Og så er der også en anden fordel ved konditorkarrieren.

- Det er dejligt, fordi jeg bruger min krop mere, siger Andrea om sit nye erhverv.

Hårdt ramt

Coronaudbruddet i foråret og de nye restriktioner i sensommeren har været en stor udfordring, men det har fået bagedyst-vinderen til at tænke i nye baner.

- I lighed med alle andre, som lever af at folk forsamles, så har covid-19 ramt rigtig hårdt, siger Andrea og tilføjer:

- Derfor har jeg måttet sætte mig ned og tænke, hvordan kan man så gøre det anerledes. Så jeg har sat min chokolade i produktion.

Derudover laver hun i samarbejde med et andet firma lukusgavekurve samt udbyder private chokoladekurser.

