Trine Dyrholm om sex-scener: Det var meget intimt

Når dramaet 'Dronningen' har premiere i Danmark næste uge, har filmen været intet mindre end seks år undervejs.

Allerede tilbage i 2013 blev Trine Dyrholm kontaktet af instruktøren May el-Toukhy og manuskriptforfatteren Maren Louise Kähne, der gik og barslede med en idé til en film. Den skulle handle om en gift kvinde, der forfører sin 17-årige stedsøn.

Men i stedet for at lade offeret være omdrejningspunktet i historien, skulle den fortælles fra kvindens synspunkt, og det gjorde Trine Dyrholm nysgerrig.

- Der er mange film om forholdet mellem en yngre mand og en ældre kvinde, for eksempel 'The Graduate' og 'Den Kroniske Uskyld' og 'The Reader', hvor der er en forbudt relation, men de er alle sammen fortalt fra den unge mands synspunkt. Her ser man, hvordan det ser ud fra hendes side, fortæller Trine Dyrholm.

Hun sagde ja til rollen som advokaten Anne, der indleder et forbudt forhold til stedsønnen Gustav, med det samme, selv om manuskriptet til filmen langt fra lå færdigt endnu.

Trine Dyrholm indleder et forbudt forhold til sin stedsøn spillet af Gustav Lindh. Foto: Rolf Konow

Trine Dyrholm forfører stedsøn i ny film

Derfor er det også en rolle, hun har arbejdet med længe og i den grad har fået lov at sætte sit aftryk på allerede i filmens skrivefase.

- Selvfølgelig er det en rolle, jeg er gået til og fra, jeg har lavet en masse andet i mellemtiden, men jeg har virkelig gået i flere år og glædet mig til at se, hvad der skulle ske med hende, når der kom manuskripter.

- Det har været en anden proces end at gå ind i en rolle, som man bare skulle udfylde, for jeg har været nede i alle nuancerne af hende, forklarer Trine Dyrholm.

Det er en måde, hun godt kan lide at arbejde på.

- Man kan være med til at sørge for, at karakterarbejdet starter allerede i manuskriptet, så man starter ikke fra bunden, når man står på settet, fortæller hun.

En svær film

Rollen kalder hun en af de mest komplekse, hun har spillet. For hvordan portrætterer man en kvinde, der gør noget, der er så voldsomt forkert?

- Det sværeste for mig var at balancere, hvordan jeg gjorde nogle af scenerne troværdige. Jeg skulle sørge for ikke at holde hende ud i for strakt arm, så publikum stadig er med hende, selv om de ikke nødvendigvis er enige i hendes valg. De behøver ikke have sympati med hende, men de skal være med på, hvad hun er for en og være nysgerrige på hende, forklarer skuespillerinden.

- Det var en svær film, og der var nogle svære scener, selv om jeg havde arbejdet med dem i lang tid. Men derfor var det også skidesjovt, og jeg har været så optaget af rollen, mens jeg spillede den, siger hun.

Instruktøren May el-Toukhy har Trine Dyrholm arbejdet sammen med før. Hun spillede med i hendes spillefilmsdebut 'Lang historie kort' og er også blevet instrueret af el-Toukhy i DR-serien "Arvingerne".

Blotter sig

For Trine Dyrholm har det været lettere at give slip i rollen, fordi hun kender og stoler på instruktøren.

- Den rolle, jeg spiller i 'Dronningen', kræver, at man blotter sig både fysisk og mentalt, men jeg har følt en tillid og tryghed ved at være omgivet af så godt et hold, forklarer hun.

For eksempel er der i filmen nogle meget eksplicitte sexscener, og de kunne kun blive til, fordi der var så stor respekt og tillid på settet, mener Trine Dyrholm.

Hun har også oplevet, at MeToo-bevægelsen, hvor der er blevet sat fokus på seksuelle overgreb, magt og køn i blandt andet filmindustrien, har sparket til nogle ting.

- Vi blev tidligt i filmens proces kaldt til et møde, hvor vi fik at vide, hvad de havde tænkt sig, og hvor vi kunne sige fra, siger Trine Dyrholm.

Udsat situation

Hendes stedsøn bliver spillet af skuespilleren Gustav Lindh, der var 22 år, da de optog filmen.

- Der blev taget så utroligt professionelt hånd om sexscenerne fra start til slut. Da vi optog dem, var det et utroligt kontrolleret, professionelt arbejdsrum, og det skabte frihed til at spille skuespil. Sådan noget er man blevet meget mere opmærksom på, forklarer Trine Dyrholm og uddyber.

- Der har ikke altid tidligere været det samme fokus på, at man skal passe på skuespillerne, men man er udsat i sådan en situation, på samme måde som man kan være udsat, hvis man skal spille et sammenbrud, hvor man også lige skal vende vrangen ud på sig selv, siger hun.

Hun oplevede, hvordan den professionelle håndtering af sexscenerne gjorde det lettere at spille dem.

- Der var ikke en følelse af, at det var privat, selvom det var meget intimt. Det lykkedes man kun med, hvis man behandler det ordentligt fra starten, og det er der kommet meget mere fokus på, siger Trine Dyrholm.

Forfængelighed

I de svære scener hjælper det hende også, at hun efterhånden har mange års erfaring foran kameraet.

I en scene klæder hun sig af foran spejlet og kigger længe og vurderende på sin krop, men for Trine Dyrholm er det ikke noget, der prikker til hendes forfængelighed.

- Den er ens værste fjende, for hvis du ser dig selv ude fra, så har du tabt, siger hun.

Når hun arbejder, ser hun i stedet karakteren indefra.

- Jeg prøver at sætte mig i hendes sted. Hvis jeg så også skal tænke på, at jeg er grim, når jeg græder eller får dobbelthager, når jeg griner, så dur det jo ikke. For så ser jeg det ude fra.

- Bagefter når man ser det, kan man måske godt tænke 'åh, de der rynker'. Men så længe, det er i den gode sags tjeneste, så er jeg på ingen måde forfængelig. Så kan vi være pæne på den røde løber, siger hun.

'Dronningen' har premiere 28. marts.