Trine Dyrholm: - Tør ikke tro på noget som helst

Selv om det efterhånden er længe siden, filmen 'Dronningen' - hvor Trine Dyrholm har hovedrollen - havde premiere, optager den stadig en væsentlig del af Dyrholms tid.

Den anmelderroste film, hvor Dyrholm indleder et hemmeligt seksuelt forhold til sin stedsøn, er nemlig blevet udnævnt til Danmarks bud på en Oscar-vinder.

'Dronningen' indstillet til Oscar

Trine Dyrholm holder dog stadig forventningerne på relativt svagt blus.

- Man tør ikke tro på noget som helst. Man gør, det bedste man kan og prøver på sin egen måde at skabe noget opmærksomhed omkring filmen, siger hun til Ekstra Bladet og tilføjer:

- Og så er det klart, at det er svært. Der er jo 93 lande, der sender en film ind, og når der kun skal bruges fem, så er det jo ret mange. Så chancerne kan man simpelthen ikke sige noget om.

Dyrholm forfører 17-årig stedsøn i dansk mesterværk

De erotiske scener i 'Dronningen' har vakt opsigt, og Trine Dyrhom har fået store roser for sin overbevisende præstation: Foto: Rolf Konow

Stor opmærksomhed

Helt umuligt ser det dog ikke ud, og flere eksperter vurderer, at den danske film har en god chance for at ende blandt de fem nominerede.

- På den ene side, så ligger vi godt i kraft af, at den har fået stor opmærksomhed i udlandet. Men på den anden side, så kan man jo aldrig vide, hvad de lige tænker på derovre. Det ved man ikke

Er det noget, der fylder noget for dig?

- Ja, det fylder noget på den måde, at vi skal derover i forbindelse med nogle forskellige visninger og den slags.

Den danske stjerneskuespiller er aktuel i en ny tv-serie på Viasat. Krimidramaet 'Forhøret', der har Ulrich Thomsen i hovedrollen, har premiere 15, november.

Lørdag kom det frem, at Trine Dyrholm er nomineret til en European Film Award i kategorien 'bedste kvindelige skuespiller' for sin rolle i 'Dronningen'.