Trist Alexander Kølpin om Sille Lundquists død: - Det gør ondt

Venner og familie til Sille Lundquist mindes på de sociale medier med smukke ord og søde beskeder den tidligere topmodel, der søndag døde - bare 47 år gammel.

Det var Sille Lundquists datter, der med et rørende opslag på Facebook fortalte omverdenen, at hendes mor var rejst til Nangijala.

'21.1.18 rejste min smukke mor til Nangijala, eller himlen kan man også sige. Men jeg ville fortælle, at jeg ikke vil have, at vi skal huske hende, som hvordan og hvorfor hun rejste dertil, men hvor dejligt og fantastisk et menneske, hun var', skrev hun i opslaget.

På Instagram mindes den tidligere balletdanser Alexander Kølpin sin gode veninde med følgende ord:

'Skønne Sille, dit smukke sind og sjæl var lysende klar, ren og smittende. Med din dybde og indsigt er du helt sikkert det fineste sted med helende energi. Kærlighed til dig, Nikolaj og pigerne. Tak til dig', skriver han.

Alexander Kølpin kendte ikke bare Sille Lundquist men også hendes mand og hendes to døtre. (Foto: Polfoto)

Til Ekstra Bladet fortæller Alexander Kølpin, at han har kendt Sille Lundquist, siden de var ganske unge.

- Hun var en rigtig god ven, som jeg har kendt siden vores ungdom. Vi var rigtig gode venner, siger en tydeligt berørt Kølpin.

- Det gør ondt at tænke på, at hun nu er væk. Og det gør ondt tænke på hendes familie, siger Alexander Kølpin, der af hensyn til Sille Lundquists efterladte ikke ønsker at sige mere.

- I deres ånd vil jeg ikke sige mere, afslutter Alexander Kølpin.

Også tv-værten Ibi Makienok har kommenteret tabet af Sille Lundquist.

' Det er jeg meget ked af at høre. I de glade 90’ere fik hun mig til at grine mange gange - og var altid et sødt menneske. Lys og stjerner rundt om hende og familie og venner ', skriver Ibi Makienok under det opslag, som Sille Lundquists datter mandag lagde ud på Facebook.

Her sender også Emilie Brandt en hilsen:

'Din mor var så positiv og vidunderlig og havde en fantastisk udstråling. Du er så heldig du har haft hende i alt den tid du har – og for alt det gode hun har puttet i dig og din søster.Jeg er sikker på hun sidder der oppe og passer på jeg altid – også når du ikke lige kan mærke det – sender masser af kærlighed og varme tanker til jer alle sammen. KH Emilie – som du sikkert ikke kan huske da det efterhånden er ret mange år siden vi har mødt hinanden'.

Sille Lundquist havde udover sin modelkarriere en bachelor i filosofi fra Københavns Universitet, og efter hun stoppede som model, begyndte hun at interessere sig for mindfulness, og hun uddannede sig derfor som coach.

I 2016 startede hun firmaet Being Human, der ifølge firmaets hjemmeside har til hensigt at hjælpe travle mennesker med at genskabe kontakten til sig selv.

Sille Lundquist efterlader sig en mand og to døtre.