Trist melding fra syg Suzanne Bjerrehuus

Prisvindende tv-vært, nøgenmodel, jurist, skuespiller, brevkasseredaktør, forfatter og foredragsholder.

Suzanne Bjerrehuus' cv er alenlangt, og gennem en menneskealder har hun givet sin mening til kende om alt mellem himmel og jord og har aldrig været bange for at sige sin bramfri mening uden at tænke på konsekvenserne.

Men i forbindelse med at hun i dag fylder 70, meddeler hun desværre, at vi har set det sidste til hende som en offentlig person.

I en sms til Ekstra Bladet skriver hun direkte:

- Jeg har meldt mig ud af offentligheden.

Meldingen kommer i kølvandet på nogle alvorlige såkaldte senskader efter en kræftbehandling, hun modtog for 20 år siden.

Som et resultat af kræftbehandlingen, er hun nu ramt af en forsnævring af luftvejene, der giver hende vejrtrækningsproblemer, og som gør, at hun stort set ikke kan tale.

Karen Thisted og Suzanne Bjerrehuus med deres Zulu Award. Foto: Sisse Stroyer

70-årig skolepige

Journalist Karen Thisted, som har kendt Bjerrehuus gennem årtier, fortæller dog til Ekstra Bladet, at Suzanne trods de 70 år og senskaderne efter kræftbehandlingen stadig er smuk, frisk og frejdig.

- At hun bliver 70 år, er for mig og mange andre totalt uforståeligt. Hun er altid 25 år. Årene har ikke sat sig på hende. Hun ser lige så lækker ud som altid, og hun bliver ved med at være en skolepige. En grinebider. Hun er meget, meget godt selskab, siger Karen Thisted, der arbejdede sammen med Bjerrehuus i de prisvindende tv-programmer 'Mormors Bodel'.

Se også: Suzanne Bjerrehuus for syg til at tale