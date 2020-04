Trist Søren Østergaard: Så slemt står det til

- Jeg vil helst ikke klynke, men jeg er sgu ked af det. Det må jeg indrømme. Det er helt grotesk. Det er jo mit livsværk, som jeg har bygget op igennem 20 år, og pludselig er alt måske bare væk, lyder det fra en tydelig berørt Søren Østergaard, der har måttet parkere cirkusvognene på ubestemt tid på grund af coronakrisens forsamlingsforbud.

Igennem 20 år har den folkekære skuespiller med sit gale og geniale ensemble af karakterer fra Smadremanden til Bager Jørgen gjort Zirkus Nemo til en gedigen succes og en fast institution i det danske underholdningslandskab.

Sidste år var der 55.000 publikummer i teltet, og fremtiden så lys ud - lige indtil coronaen ramte med et brag og lukkede ned for løjerne.

Søren Østergaard frygter, at det snart er slut for Zirkus Nemo. Foto: Tariq Mikkel Khan

Meget skuffende

Nu kæmper Søren Østergaard en brav kamp for at holde humøret fra at gå fra sort til kulsort - og ikke mindst for at holde liv i sit elskede cirkus, så han og de øvrige flere end 30 medarbejdere ikke mister deres levebrød.

- Vi er rigtig meget på den. Det er jo mit og de andre ansattes levebrød, der er på spil, og der skal nogle penge i kassen. Det er ret ufatteligt, at når man nu i 20 år har kørt rundt for egen regning, så kan man ikke kan få lidt hjælp, når man har brug for det. Det er meget skuffende, siger Søren Østergaard til Ekstra Bladet og tilføjer:

- Det burde være en selvfølgelig at revyerne og sådan nogle som os kunne få lidt hjælp i en helt ekstraordinær situation som denne.

Søren Østergaard giver den gas som Smadremanden. Foto: Steen Brogaard

Har skrevet til ministeren

Han undrer sig over, at Zirkus Nemo ikke kan komme i betragtning til nogle af de millioner, der er afsat til at hjælpe det styrtblødende kulturliv.

- Det er paradoksalt, at vi ikke falder ind under nogle af de her hjælpepakker. Det er som om, den folkelige underholdning som cirkus og revy ikke er prioriteret. Det er meget mærkeligt. Vi håber stadig og har også skrevet direkte til kulturministeren, men som tingene står lige nu, ser det altså sort ud, siger han og slutter:

- Jeg er meget spændt på fremtiden. Vi skal have noget hjælp. Vi kan ganske enkelt ikke klare os uden. Det er en underlig, trist fornemmelse, at Zirkus Nemo måske ikke skal være her længere. Det er jo desværre en reel risiko, men vi håber stadig på det bedste. Jeg håber bare snart, vi kan få klarhed over, om vi må lukke.

Søren Østergaard som Bager Jørgen. Foto: Steen Brogaard

Nemos Venner

Dronning Margrethe er blandt Zirkus Nemos mange fans. Foto: Jan Unger

Hvis man er stor Zirkus Nemo-fan, hvordan kan man så bedst hjælpe?

- Jeg vil gerne appellere til, at man gemmer sin billet til næste sæson. Man kan selvfølgelig få pengene tilbage, men det vil være endnu et søm i ligkisten. Måske laver vi også en støtteforening - Nemos Venner - hvor man kan støtte os på en eller anden måde. Det får vi brug for.