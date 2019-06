Trods faderens deroute: Medlem af Joachims inderkreds

At Christian Kjær har fået frataget sin fine hofjægermestertitel har ikke betydning for sønnens venskab med prins Joachim

For nyligt traf dronning Margrethe en drastisk beslutning og fratog den Christian Kjær hans titler og bad ham om at levere sit ridderkors og kammerherrenøgle tilbage.

Degraderingen er en direkte konsekvens af, at 76-årige rigmand i marts blev dømt i byretten for i sin bil at have ramt en trafikofficial med lav fart i Hørsholm nær sit hjem.

Christian Kjær og Susan Astani var tidligere inde i varmen hos kongehuset. Foto: Claus Bjørn Larsen

- Hun har vippet tilbage i stolen og tænkt, at hun bliver nødt til at trække en streg i sandet, vurderede forfatter og journalist Søren Jakobsen over for Ekstra Bladet.

Grafik: Frans Wej og Mikkel Jensen

Christian Kjærs kone, Susan Astani, har været meget ærlig om, hvor hårdt den ydmygende behandling har tæret på hendes mand, og Kjær har siden sat hjemmet i Hørsholm til salg i raseri over kommunens behandling i sagen.

Men midt i sorgen kan Christian Kjær, der var nære venner med prins Henrik, måske finde en vis glæde i, at hans ældste søn, Philip - modsat ham selv - ikke er forment adgang til de hellige kongelige haller.

I hvert fald var han og konen, Esther, på gæstelisten, da prins Joachims 50-års fødselsdag blev fejret fredag aften på Amalienborg.

Esther og Philip Kjær på den røde løber. Foto: Mogens Flindt

En glad 50-års fødselar og far til fire. Foto: Mogens Flindt

Under 100 gæster var inviteret til middagen i Christian d. 7.'s Palæ, heriblandt alle dronningens otte børnebørn, så parret må siges at høre til i inderkredsen.

Blandt gæsterne fandt man også prins Joachims fætter den græske prins Nikolaos med sin kone, Tatiana. Foto: Mogens Flindt

Joachims nygifte kusine prinsesse Alexandra med sin mand, grev Michael Ahlefeldt. Foto: Mogens Flindt

Joachims fødselsdag var væsentlig mindre end Frederiks runde dag sidste år, og noget tyder på, at han har udvalgt de nærmeste venner til festen.

Joachim og grevinde Alexandra har bevaret et nært venskab efter deres skilsmisse, så naturligvis skulle hun også med til festen. Her ses hun med Fritz Schur. Foto: Mogens Flindt

Caroline Fleming. Foto: Mogens Flindt

Tv-baronessen Caroline Fleming var selvskrevet på gæstelisten. Hun og Joachim og Marie har ofte deltaget i hinandens fødselsdage og barnedåbe.

Hun var - ligesom flere andre - pinligt forsinket til festen, men fandt alligevel tid til at rose fødselaren.

- Han er vidunderlig. Han er pragtfuld, han er meget speciel, han er dyb, han er så fuld af kærlighed, meget intelligent, meget vis. En rigtig god ven, slog hun fast.

Joachims nære ven Oscar Siesbye og hans kone, Britt Siesbye, der er prinsesse Maries tidligere hofdame. Foto: Mogens Flindt

Tidligere tørklædesigner Charlotte Sparre og hendes mand hører også til blandt de nærmeste. Foto: Mogens Flindt

Christian Scherfig og hans kone, Agnete, på vej til fest. Foto: Mogens Flindt

Bendt og Pernille Wedell var aftenens andet uheldige par, der kom for sent til festen. Foto: Mogens Flindt

