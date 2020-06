Trods stor nedgang i indtægter: Helmig hæver millioner

Thomas Helmig forsøder tilværelsen med et par millioner plus sin løn. Det viser de for nylig offentliggjorte regnskaber i virksomhederne The Annex ApS og Helmodica ApS, som han ejer 100 procent af.

The Annex ApS, der har til hovedformål at drive underholdningsvirksomhed, har ellers oplevet en stor tilbagegang i bruttofortjenesten i forhold til 2018.

I 2019 lød beløbet på 328.204 kroner, mens det året forinden lød på hele 7.341.514 kroner.

I det seneste regnskab kan Thomas Helmig fremvise et overskud på beskedne 36.476 kroner efter skat for 2019, hvilket også er noget af en tilbagegang i forhold til overskuddet på lidt mere end fem millioner kroner året inden.

Den aarhusianske musiker holder sig dog ikke tilbage med udbyttebetalingen, selvom indtægterne altså er gået ned i 2019.

Regnskabet fra The Annex Aps viser, at Thomas Helmig, der i årsrapporten betegner året som 'tilfredsstillende', har hævet 2.000.000 kroner i ekstraordinært udbytte for året.

Pæn månedsløn

Thomas Helmig har også virksomheden Helmodica ApS, der har til formål at drive musikforlag. Her har musikeren oplevet en fremgang i indtægterne.

Bruttofortjenesten for 2019 lyder på 532.779 kroner, hvilket er lidt mere end 90.000 kroner end året før.

På bundlinjen er der et overskud på 278.334 kroner efter skat, hvilket ledelsen - altså Thomas Helmig - finder tilfredsstillende, lyder det i årsrapporten.

Helmodica ApS har i løbet af året udbetalt lønninger for 829.939 kroner til firmaets ene ansatte, som må formodes at være Thomas Helmig. Det svarer til en månedsløn på 69.161 kroner, hvis alle pengene er gået til ham selv. Det beløb skal der betales almindelig indkomstskat af.

Thoms Helmig har siden 2000 været gift med Renée Toft Simonsen. Foto: Mogens Flindt

Klarer coronakrisen

Thomas Helmig har - ligesom en række andre musikere - fået udskudt en lang række koncerter i 2020, hvor coronavirussen har fået lukket det meste af Danmark ned.

Musikeren skulle blandt andet have spillet på Roskilde Festival med sin søn, Hugo Helmig, mens han fredag skulle have spillet på hjemmebanen i Aarhus, hvor Ceres Park skulle have dannet ramme for hans musik.

De mange udskudte koncerter er dog ikke noget, der får Thomas Helmig til at frygte, at det på længere sigt får konsekvenser for økonomien. Det fremgår af årsrapporten fra The Annex ApS.

'Udbruddet og spredningen af covid-19 primo 2020 har medført, at selskabet har aflyst flere af deres planlagte koncerter. Det er ledelsens vurdering, at de aflyste koncerter afholdes på et senere tidspunkt, hvorfor udbruddet ikke vil have en effekt på deres finansielle stilling,' lyder det.

Polstret med millioner

Thomas Helmig har dog råd til en dårlig periode, uden han formentlig behøver at gå urolig i seng.

Både i The Annex ApS og i Helmodica ApS er han godt polstret til dårlige tider, hvor der er en egenkapital på henholdsvis 2.689.501 kroner og 5.699.649 kroner.

Intet tyder altså på, at Thomas Helmig behøver at frygte, at fogeden kommer til at stå derude og banke på i den nærmeste fremtid.

Thomas Helmig oplyser gennem sin manager, Peter Sørensen, at han ikke ønsker at kommentere regnskaberne.