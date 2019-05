Trods utroskab: Danske realitydeltagere er blevet kærester

Jeppe Risager og Sara Run fra 'Ex on the Beach' er nu blevet kærester

Efter optagelserne til Kanal 4's store satsning 'Ex on the Beach' vendte flere af deltagerne hjem som kærester. Mange af forholdene er siden gået i vasken, men kærligheden mellem deltagerne Jeppe Risager og Sara Run er bestået.

Da de vendte hjem til Danmark, fortsatte de med at date, og nu kalder de officielt hinanden for kærester.

Det fortæller Jeppe Risager til Ekstra Bladet.

- Det er rigtigt, at vi er blevet kærester. Det blev vi faktisk for to måneder siden, men vi er ikke gået offentligt med det før nu. Det har ikke været vigtigt for os at gå ud offentligt med det, men alle vores tætte venner og familie har vidst det, siger han til Ekstra Bladet.

Under deres ophold i villaen på Mauritius, havde Jeppe Risager og Sara Run en del op- og nedture, primært fordi Jeppe Risager havde svært ved at holde nallerne væk fra andre piger.

Udfordringer har der også været flere af, efter de er vendt hjem til Danmark.

- Det har været en udfordring at komme hjem. Da vi kom hjem, var jeg sammen med en anden, og det gjorde selvfølgelig Sara rigtig ked af det, og det gjorde, at hun ville have en pause. Jeg var nødt til at vise hende, at det virkelig var hende, jeg ville, og det har jeg gjort. Det er kun hende, og hun har heldigvis givet mig en chance mere, lyder det fra Jeppe Risager, der understreger, at de to i dag har det rigtig godt sammen.

Jeppe og Sara havde deres op- og nedture i villaen, men de har alligevel holdt sammen, efter de er kommet hjem til Danmark. Foto: Mogens Flindt

Passer godt sammen

Ifølge Jeppe Risager er der en god grund til, at han og Sara Run, der oprindeligt kommer fra Island, passer så godt sammen. Normalt er Jeppe Risager nemlig ikke meget for at tale om sine følelser, men Sara Run har formået at få ham til at åbne op. Det har seerne ligeledes flere gange været vidne til i årets 'Ex on the Beach'.

- Hun forstår mig virkelig, og så er vi begge to sjove mennesker. Vi har et meget ens livssyn, og så er der en stor forståelse mellem os, siger den 20-årige realitydeltager.

Jeppe Risager bor lige nu i Sindal i Nordjylland, mens Sara Run bor i Esbjerg i Vestjylland. De to bruger derfor en del tid på at pendle frem og tilbage, da der er over tre timers transporttid imellem dem.

- Lige nu bor vi jo langt fra hinanden. Men jeg flytter til Horsens for at studere til sommer, og så er vi kun to timer væk fra hinanden. Så det er en del tættere på hinanden, end hvad der har været tilfældet tidligere. Sara skal have sabbatår, så derfor får vi også mere tid til hinanden 'den næste tid', siger han til Ekstra Bladet.

Ifølge Jeppe Risager har Sara Run allerede mødt en del af hans familie, og så planlægger parret en mulig tur til Island i den nærmeste fremtid for at besøge Sara Runs familie.

- Jeg har ikke mødt Saras familie endnu, fordi hun jo har en del familie i Island, så vi snakker om at tage en tur derop, siger han.