Trodser coronakrisen: Claes Bang lander ny international rolle

Coronapandemien har sat en stopper for film- og tv-produktioner verden over.

Så nu har den britiske producent Maggie Monteith taget kreative midler i brug og har blandt andet hyret Claes Bang til en opgave.

Det skriver mediet Deadline.

Den 52-årige skuespiller medvirker nemlig i krimiserien 'The Agoraphobics Detective Society' sammen med blandt andre den Emmy- og Golden Globe-vindende 'Succession'-stjerne Brian Cox.

Serien handler om en gruppe patienter, som slår sig sammen for at finde en berømt psykiater, der pludselig er forsvundet sporløst.

I stedet for at møde op på et filmset har alle de medvirkende fået tilsendt makeup og kostumer og har således selv optaget deres scener fra deres computere, laptops eller smartphones.

Og det har været en speciel oplevelse for den danske 'The Square'-stjerne.

- Er virkelig spændt på at se, hvordan det er blevet, skriver Claes Bang på Instagram.

Første afsnit får snart premiere online, og der bliver seerne bedt om at donere et beløb for at få adgang til at se det.

Overskuddet går til en britisk velgørenhedsorganisationen, som støtter økonomisk ramte film- og tv-freelancere grundet coronanedlukningen.